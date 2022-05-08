الرئيس السيسي يتلقى التعازي من العاهل الأردني في شهداء القوات المسلحة

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً من الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك الأردن.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن جلالة ملك الأردن اعرب خلال الاتصال عن خالص العزاء للرئيس والشعب المصري في شهداء القوات المسلحة الذين استشهدوا نتيجة الاعتداء الإرهابي الغادر الذي وقع في شمال سيناء، مؤكداً على تضامن الأردن الكامل مع مصر في مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله.

من جانبه أعرب رئيس عن تقديره لهذه اللفتة الكريمة من أخيه جلالة ملك الأردن والتي تعكس قوة ومتانة العلاقات التاريخية بين البلدين متمنياً للأردن حكومة وشعباً كل استقرار وسلام.