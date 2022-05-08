263 ألف فدان إجمالي المساحة المنزرعة من القمح بالدقهلية

توريد 470 ألف طن

قال المهندس فوزى الحضرى وكيل وزارة الزراعه بالدقهلية، إن ما تم زراعته هذا العام من محصول القمح بالدقهلية 262 ألف و820 فدان، ومن المتوقع توريد ما يقرب من 470 ألف طن قمح بالصوامع والشون المعدة لاستقباله بنطاق المحافظة.

وأشار إلى أن أسعار توريد القمح هذا العام 865 جنيه للدرجة "22.5" و 875 جنيه للدرجه " 23 " و 885 جنيه للدرجة "23.5 " .

وأكد محافظ الدقهلية أن الدقهلية تعد من أولي المحافظات في إنتاج القمح المحلي بل هى سلة مصر في إنتاج المحاصيل الزراعية بكافة أنواعها من خضروات وفواكه وثروة حيوانية.

جدير بالذكر أن موسم توريد الأقماح المحلية لعام 2022 بدء بالدقهلية من خلال 36 موقع تخزيني يشمل 5 صوامع و 5 هناجر و 22 شونه بإجمالي سعة تخزينية 270 ألف طن ، ويوجد بكل موقع لجنه للاستلام مكونه من خمس جهات ممثل عن قطاع التموين رئيسا للجنة ، و ممثلا عن مديرية الزراعة مسئولا عن تحديد نوعية القمح مصري أم أجنبي ، وممثلا عن هيئة سلامة الغذاء مسئول عن تحديد درجة النظافه وتحديد الرتبة ، وممثلا عن الجهة المسوقة، وأحد أعضاء القبانة المسئول عن الموازين .