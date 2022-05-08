العامة للصوامع: الاستهلاك الشهري من القمح 800 ألف طن

أكد المهندس كمال هاشم، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للصوامع والتخزين، أن الدولة متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتماما بمشروع الصوامع وزيادة السعة التخزينية فيها.

وأضاف “كمال هاشم”، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الأخبار" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن هناك سعة تخزينية كافية للمساحات الكبيرة المزروعة بالقمح حاليًا في توشكى وشرق العوينات والفرافرة والدلتا الجديدة.

وتابع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للصوامع والتخزين، أن السعة التخزينية للصوامع زادت أكثر من 150%، مشيرا إلى أن الدولة تعمل في هذا الأمر منذ ثلاث سنوات.



وفي السياق نفسه أشار رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للصوامع والتخزين، إلى أن الاستهلاك الشهري حوالي ٨٠٠ ألف طن قمح.