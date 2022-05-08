الطفلتان فيروز وريتال: أحببنا التمثيل من خلال أبطال فاتن أمل حربي.. فيديو

استضاف برنامج “من مصر” المذاع على قناة “سي بي سي” ريتال وفيروز الطفلتان المشاركتان في مسلسل فاتن أمل حربي، وتحدثتا عن دورهما في المسلسل.

ومن جانبها قالت الطفلة ريتال إن مسلسل فاتن أمل حربي، أول عمل فني لها وهي في الصف السادس الابتدائي، وأنها كانت تمارس الرياضة لكن توقفت لظروف اجتماعية وستعاود ممارسة الرياضة مرة أخرى .

وأضافت الطفلة ريتال، أنها أحبت التمثيل بسبب الفنانة فادية عبد الغني وماندو والفنان محمد ثروت لأنه كان كثير الضحك معها بعد كل مشهد.

وفي ذلك السياق أوضحت الطفلة فيروز أن أصدقائها جميعا أحبوا المسلسل؛ وقالوا لها عندما تقومي بالتمثيل في الإعلانات قولي لنا؛ معلقة بكوميديا طفولية: "أنا عملت إعلان من ورا ريتال".

