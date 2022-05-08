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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أحمد موسى: العالم يترقب خطاب بوتين غدا

صدى البلد

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل احتفال روسيا، غدًا الاثنين، بذكرى يوم النصر في الحرب العالمية الثانية؛ والتي تمكنت فيها موسكو من هزيمة الألمان؛ والوصول إلى العاصمة برلين.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الحرب العالمية الثانية اشترك فيها 100 مليون شخص من 30 دولة واتقتل فيها من 50 إلى 85 مليون شخص وهي أسوأ حرب وأطول حرب.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أنه بعد إنتهاء هذه الحرب تغير وجه العالم؛ وأصبحت الدول الفائزة الخمس (أمريكا – بريطانيا – روسيا – الصين – فرنسا)، مؤكدًا أن بوتين يُذكر العالم «احنا بنكرر إنتصارنا في الحرب العالمية الثانية عام 1945؛ وبوتين النهاردة بيقول الرسالة دي».

وأوضح أحمد موسى، أن العالم يترقب غدًا الاحتفال الذي تُعد له روسيا منذ شهر «حوالي 10 آلاف ضابط وجندي هيشاركوا في احتفالية النصر، وفيه رواية بتقول إن بوتين هيعلن التعبئة العامة لتمتد الحرب إلى مناطق أخرى؛ وده معناه إن العالم مقبل على كارثة كبيرة».

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن روسيا تُهدد بالتدخل حال أقدمت دولاً أخرى على محاولة الإنضمام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) «أمريكا وحلف الأطلسي يدعمون أوكرانيا بالأسلحة الحديثة؛ وطلعت معلومات من يومين إن أمريكا أعطت معلومات للأوكرانيين عن قيادات روسية تم استهدافهم وقتلهم».

وأكد أحمد موسى، أنه لا أحد يعلم ماذا سيُعلنه بوتين غدًا «وبوتين مش هيعلن إنتهاء الحرب؛ لأنه لسة مخلصش الأهداف؛ لازم ماريوبول تكون تحت السيطرة الكاملة لروسيا؛ وموسكو هتحتفل بعيد النصر القادم في ماريوبول».

صدى البلد الإعلامي أحمد موسى على مسئوليتي أحمد موسى قناة صدي البلد برنامج على مسئوليتي الحرب العالمية

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