اتخضيت من شكلي.. هاني الطمباري يتحدث عن دوره في مسلسل الاختيار 3

تحدث الفنان هاني الطمباري، عن دوره في مسلسل الاختيار 3، قائلا:" شخصية أحمد عبد العاطي كان وراءها الكثير من القصص..فهو كان يعمل على ملف الإخوان ولديه نشاط خاص به".

واسترسل “هاني الطمباري” خلال حواره ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع على قناة “الحياة”،:" عندما انتقل للعمل كمدير لمكتب محمد مرسي، بدأ في تنفيذ مخططاته وأهدافه، متابعا: درست شخصية أحمد عبد العاطي بشكل دقيق من خلال بعض الفيديوهات ودراسة الشخصية على الورق.

وأوضح :" شخصية أحمد عبد العاطي هادئة للغاية وردرود فعله تشعرك بكونه محايد"..متابعا:"اتخضيت لما شفت شكلي بعد الميك أب ووالدتي قالت لي يا ساتر يارب".

وأكد على أنه سعيد ومحظوظ بدوره في المسلسل.



