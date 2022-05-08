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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

نائب: حادث غرب سيناء الإرهابي محاولة يائسة من جماعات تم دحرها.. فيديو

محمد إسماعيل
محمد إسماعيل

النائب محمد إسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، إن اليوم في مستهل بداية جلسات المجلس قمنا بالوقوف دقيقة حداد علي أرواح شهداء القوات المسلحة وقراءه الفاتحة ، لافتا إلي أن هذا الحادث عبارة عن محاولة يائسة بائسة من جماعات إرهابية تم دحرها والانتصار عليها .

 

وأضاف محمد إسماعيل خلال مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة المذاع علي القناه " الأولي المصرية " ، إن البعد الزمني في العمليات الإرهابية في سيناء ما هو ألا دليل علي نجاح قواتنا المسلحة بالتعاون مع أجهزة الشرطة وأجهزة الدولة المعلوماتية لافتا إلي انهم هاجموا محطة مياه ولا يجرؤوا علي أن يهاجموا أي نقطة شرطية .

 

وأوضح محمد إسماعيل ، إن القوات المسلحة الأن تعمل بكامل طاقتها للثأر لشهداء الوطن ، مؤكدا أن المشروعات التنموية مازالت تعمل في سيناء الأن ولن يوقفها أي شيء وأنفقنا مليارات الجنيهات في العديد من المشاريع التنموية في سيناء .

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