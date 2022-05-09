المحامي طارق العوضي : لابد من إعادة تعريف الجريمة الإرهابية ..فيديو

قال المحامي طارق العوضي ، إن الحوار الوطني يعني أن تكون مصر على مائدة الحوار الوطني بكل أطيافها وأشكالها ؛ وكل القضايا مطروحة سواء داخلية وخارجية ولا توجد محظورات في القضايا سواء كبيرة وصغيرة.

أضاف طارق العوضي خلال لقائه في برنامج المشهد المذاع على قناة تن للإعلامي نشأت الديهي ؛ أن هناك حزمة كبيرة من التشريعات تحتاج إلى توافق وطني وإرادة سياسية .

أوضح طارق العوضي، أنه لابد من المطالبة بإعادة تعريف الجريمة الإرهابية وقوانين البلطجة والقانون الخاص بعلاقة المالك المستأجر وأيضا قوانين الأحوال الشخصية .