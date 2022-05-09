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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المحامي طارق العوضي : لابد من إعادة تعريف الجريمة الإرهابية ..فيديو

طارق العوضي
طارق العوضي

قال المحامي طارق العوضي ، إن الحوار الوطني يعني أن تكون مصر على مائدة الحوار الوطني بكل أطيافها وأشكالها ؛ وكل القضايا مطروحة سواء داخلية وخارجية ولا توجد محظورات في القضايا سواء كبيرة وصغيرة.

أضاف طارق العوضي خلال لقائه في برنامج المشهد المذاع على قناة تن للإعلامي نشأت الديهي ؛ أن هناك حزمة كبيرة من التشريعات تحتاج إلى توافق وطني وإرادة سياسية .

أوضح طارق العوضي، أنه لابد من المطالبة بإعادة تعريف الجريمة الإرهابية وقوانين البلطجة والقانون الخاص بعلاقة المالك المستأجر وأيضا قوانين الأحوال الشخصية .

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