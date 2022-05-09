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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فرح الديباني: منافسة الدخول في الأوبرا الفرنسية قاتلة

فرح الديباني
فرح الديباني

كشفت الميتزو و سوبرانو فرح الديباني، تفاصيل دخولها الأوبرا الفرنسية، مؤكدا أن هذا الأمر لم يكن سهلا تماما.

وأضافت فرح الديباني، في حوار مع الاعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الأحد، منافسة الدخول في الأوبرا الفرنسية قاتلة، وامرا يسعى الكثيرين تحقيقه.

 

فيما عبرت الميتزو و سوبرانو فرح الديباني، عن عنيف فرحتها لمشاركتها في حفل تنصيب إيمانويل ماكرون رئيسا لفرنسا، مؤكدا أن هذا الأمر جعلها أشعر بالفخر والسعادة البالغة. 
وأضافت فرح الديباني، في حوار مع الاعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الأحد، أن اعمل في باريس منذ ستة سنوات وغنيت في أوبرا باريس، لافتة اعمل بجد وجهد كبير في فرنسا رغم ان جنسيتي مصرية. 
وتابع الميتزو و سوبرانو فرح الديباني، أن غناء النشيد الوطني الفرنسي أمرا لك يحدث من قبل لمصري، مستدركة ا الأمر تم بشكل سريع، وليس كان مخطط له منذ وقت كبير. 

فرح الديباني عمرو أديب الأوبرا الفرنسية أخبار التوك شو اليوم

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