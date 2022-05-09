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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع عامل وإصابة 7 أشخاص في تصادم أتوبيس وسيارة أجرة بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

مصرع عامل في نهاية الخمسينات من العُمر، وإصابة 7 أشخاص أخرين؛ إثر اصطدام سيارة أجرة وأتوبيس خاص بإحدى المدارس الخاصة، على الطريق الزراعي الغربي بمركز دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج.

وتعود احداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بوجود حادث تصادم ووقوع متوفي ومصابين دائرة المركز دار السلام.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة أجرة قيادة المدعو (أحمد س م ح- 35 سنة- سائق- ويقيم قنا)، إختلت عجلة القيادة بيده وإصطدم بسيارة أتوبيس خاص بإحدى المدارس الخاصة بسوهاج، قيادة المدعو (عاطف ح ا س- 53 سنة- سائق- ويقيم دائرة المركز).

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ونتج عن الحادث وفاة المدعو (محمد س م ص- 59 سنة- عامل- ويقيم دائرة المركز)، من مستقلي السيارة الأولى، وإصابة كل من:"قائد السيارة الأولى باشتباه ما بعد الإرتجاج، وهاني م ا - 42 سنة- عامل- ويقيم  قنا- بكدمات بالصدر، وحسن ا ع ح- 18 سنة- طالب- بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم".

و"عادل ب م - 50 صنة- عامل- جروح قطعية بالجبهة واليد اليمني- ويقيمان دائرة مركز نجع حمادي- من مستقلي السيارة الأولى، يوسف ا ي - 13 سنة- طالب- بكدمات متفرقة بالجسم، ومروان ف ا - 13 سنة- طالب- بجرح رضي بالوجه وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وعبد الرحمن م ج - 10 سنوات- طالب- بكدمات متفرقة بالجسم- ويقيمون 
دائرة المركز- من مستقلي السيارة الثانية".

تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهم الصحية، وبسؤال قائدي السيارتين والمصابين ونجل المتوفي المدعو (حسام م س م - 40 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية)، قرروا بمضمون ما تقدم.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج تصادم أشخاص اتوبيس المدارس الخاصة

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