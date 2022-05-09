السبت مناقشة رواية "كان" للكاتبة نور عبد المجيد.. تفاصيل

تقيم مكتبة الدار المصرية اللبنانية بالزمالك ندوة حفل اطلاق رواية " كان" للكاتبة نور عبدالمجيد مع الإعلامية رولا خرسا التى تناقش وتدير الندوة و ذلك يوم السبت الموافق 14 مايوفي تمام الساعة السادسة مساء.

ومن أجواء الرواية: "كعادتها في الآونة الأخيرة تتمرد نور عبد المجيد على منطقتها الروائيةالتي تفردت بها واعتلت قمتها لتخرج إلى مناطق أخرى جديدة لم يطأها قلمها من قبل".

رواية كان

"كان" رواية تناقش العنصرية والازدواجية التي تعاني منها البشرية ولا تعترف أبدًا أنها من اخترعها!! هل الحرية والسلام مقتصرا علىشعوب معينة؟ وهل تُترك الأوطان بحثًا عنهما؟ وماذا لو أنه بعد الجهاد والهجرة وضياع العمر نكتشف أن الأرض بأكملها ليست وطنًا لأيمنهما؟! وهل حقًّا جحيم الأوطان جنة الإنسان؟!.





رواية تطرح الأسئلة وتغوص في أعماق أبطالها بحثًا عن إجابات حتى التاريخ نفسـه لم يستطع تقديمها بشكل قاطع بين "القاهرة" و"الإسكندرية" و"مرسيليا" قصة بل قصص وانتصارات.. هزائم وخيبات.. لحظات من الحب وأزمان طويلة من الانتظار والندم.. ولكن ماعساها الحياة إن لم تكن كل هذا