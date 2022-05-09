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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 9-5 -2022

الخضراوات والفاكهة
الخضراوات والفاكهة

استعرض برنامج "8 الصبح" على قناة "دي إم سى" أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الاثنين 9-5- 2022.


أسعار الخضراوات اليوم في مصر:


الطماطم تسجل  6  جنيهات للكيلو

البصل بـ 2  جنيه للكيلو

البطاطس 4   جنيهات للكيلو

 

الخيار 5 جنيهات

الملوخية 9 جنيهات

الكوسة 4.5   جنيهات للكيلو

الباذنجان بـ 8 جنيهات للكيلو

الفاصوليا بـ  8 جنيهات


أسعار الفاكهة اليوم في مصر:

 

 

 

الجوافة 11  جنيهات
البرتقال 6.5 جنيه

اليوسفي 6 جنيهات

الموز 8 جنيهات


وكانت شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية قد رفعت تقريرها إلى المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، حيث أكد التقرير استقرار السوق في هذا القطاع نتيجة زيادة المعروض من الأصناف المختلفة.

 

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