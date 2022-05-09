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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين 9-5-2022.. فيديو

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية

استعرض برنامج "صباح البلد" من تقديم الإعلامية رشا مجدى والإعلامي محمد جاد  والمذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن أسعار العملات العربية والأجنبية ،الاثنين  9- 5 -2022.

 

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 18.51 جنيه للبيع، و 18.45 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 19.319 جنيه للبيع و 19.34 جنيه للشراء.

 

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 22.65 جنيه للبيع و 22.31  جنيه للشراء.

 

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 4.93 جنيه للبيع و 4.93 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتى  57.86 جنيه للبيع و60.34 للشراء.

الاعلامية رشا مجدى الاعلامي محمد جاد صدى البلد سعر الدولار سعر الدولار الأمريكي الجنيه الاسترليني

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