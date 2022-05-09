أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين 9-5-2022.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" من تقديم الإعلامية رشا مجدى والإعلامي محمد جاد والمذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن أسعار العملات العربية والأجنبية ،الاثنين 9- 5 -2022.

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 18.51 جنيه للبيع، و 18.45 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 19.319 جنيه للبيع و 19.34 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 22.65 جنيه للبيع و 22.31 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 4.93 جنيه للبيع و 4.93 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتى 57.86 جنيه للبيع و60.34 للشراء.