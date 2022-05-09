دون أدوية .. 4 علاجات منزلية لمحاربة الأنفلونزا

لا تختلف الأنفلونزا عن نزلات البرد ، والتي عادة ما تتطور ببطء ، بينما تميل الأنفلونزا إلى التأثير على الشخص فجأة.

يسببه فيروس يصيب الجهاز التنفسي العلوي وتشمل الأعراض الحمى والصداع وانسداد أو سيلان الأنف وآلام في الجسم والعطس.

هناك بعض الأدوية لتخفيف الأعراض، ويمكن أن تساعد الاستعدادات الطبيعية البسيطة في منازلنا في معالجة الانفلونزا

علاجات منزلية لمحاربة الانفلونزا

العسل مع بعض التوابل: من المعروف أن العسل يمتلك خواصًا مضادة للبكتيريا ومضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات وبريبايوتك.

ويستخدم العسل في علاج التهابات الجهاز التنفسي العلوي بما في ذلك التهاب الجيوب الأنفية المزمن والتهاب الأنف وأعراض الحساسية.

العسل والفلفل الأسود: من المعروف أن الفلفل الأسود له تأثير علاجي وتجفيف.

ينشط الدورة الدموية ويدفئ الجسم ، وخاصة اليدين والقدمين ، ويطرد السموم ويحسن احتقان الجيوب الأنفية.



العسل والليمون: الليمون مضاد للبكتيريا ومضاد للفيروسات وممتاز لوقف تطور الالتهابات. يقوي جهاز المناعة ويساعد في تخفيف أعراض البرد والانفلونزا.

الكركم والسمن في الحليب: إن قدرة الكركم على تعديل الجهاز المناعي معروفة ومعروفة بخصائصها المضادة للفيروسات والبكتيريا والفطريات.

الثوم: إلى جانب كونه مكونًا شائعًا في جميع المأكولات تقريبًا ، فقد اشتهر الثوم منذ فترة طويلة بفوائده العلاجية. يحتوي الثوم على ما يقرب من 100 مركب كيميائي نشط بما في ذلك العديد من مضادات الأكسدة القوية (مركبات تقلل من تآكل الجسم).

يشتهر الثوم بخصائصه المضادة للحيوية والالتهابات وارتفاع ضغط الدم والفطريات والفيروسات ومضادات الأكسدة وحتى خصائص خفض الكوليسترول

تشمل بعض العلاجات التقليدية المعروفة بالثوم ما يلي:

• للربو تناول الثوم المسلوق

• لالتهاب اللوزتين: الثوم المهروس ، مخلوط بالخل ثم الغرغرة

