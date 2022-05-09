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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

التغيرات المناخية.. ورشة عمل بكلية الدراسات الأفريقية العليا جامعة القاهرة الأربعاء المقبل

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

تنظم كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وضمن فعالياتها للاحتفال باليوبيل الماسي للكلية، ورشة عمل بعنوان "التغيرات المناخية في مصر وأفريقيا: الأسباب- الآثار- المجابهة" بقاعة المؤتمرات الكبرى بالكلية، وذلك الأربعاء المقبل 11 مايو الجارى.

 

وصرح الدكتور محمد الخشت، أن ورشة العمل تأتي بالتزامن مع استضافة مصر مؤتمر المناخ في شرم الشيخ، والاحتفال باليوم العالمي للأرض الذي يهدف إلى إظهار الدعم لحماية البيئة ونشر الوعي بقضايا البيئة والمناخ.

 

وأوضح الدكتور عطيه الطنطاوي القائم بأعمال عميد الكلية، أن ورشة العمل تناقش عددًا من الموضوعات المهمة والحيوية والتي يشارك فيها نخبة من كبار الأساتذة والخبراء في مجال المناخ.

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وأضاف عميد كلية الدراسات الأفريقية العليا، أن ورشة العمل تهدف إلى التباحث حول ظاهرة التغيرات المناخية التي تشغل العالم بوجه عام ومصر وأفريقيا بوجه خاص؛ وذلك من خلال أوراق علمية جادة تتضمن رصد مسببات التغيرات المناخية، والوقوف على آثارها وتداعياتها على مصر وسائر الدول الأفريقية، وطرح آليات وسُبل مجابهة هذه الظاهرة التي تؤثر على كافة مظاهر الحياة.

 

جدير بالذكر أن استراتيجية جامعة القاهرة في التحول إلى جامعات الجيل الرابع تركز على النظام البيئي ترسيخًا لدور الجامعة في العديد من محاور التنمية وتكامل خطة الجامعة التعليمية والبحثية مع رؤية مصر الاستراتيجية 2030 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

 

وقد شاركت جامعة القاهرة بعدد كبير من الفعاليات والأنشطة والمسابقات بالتزامن مع استضافة مصر مؤتمر المناخ Cop27 نوفمبر المقبل 2022، ومن أبرزها: استحداث برامج جديدة في مجال العلوم البيئية بالتعاون مع وزارة البيئة والبنك الدولي، وإقامة ندوات وورش عمل على مستوى الطلاب حول قضايا تغيرات المناخ، وإطلاق دعوة لعلماء جامعة القاهرة لتقديم مشروعات بحثية تطبيقية للحد من تغيرات المناخ، والاعداد لتنظيم نموذج محاكاة لطلاب الجامعة على مؤتمر تغير المناخ cop27 بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وتمويل مشروع بحثي للتخفيف من تغيرات المناخ بالتعاون مع جامعة لانكستر لاستبدال الوقود الأحفوري بالوقود الحيوي للتحكم في حالات الطوارئ المناخية، إلى جانب تنظيم ندوة كبرى حول دور الجامعات ومؤسسات البحث العلمي في إنجاح قمة المناخ بشرم الشيخ للدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ المصري، وإطلاق مسابقة لطلاب السنوات النهائية لتقديم مقترحات بحثية للحد من تغيرات المناخ، ومسابقة لإعداد بروتوكول عن الحوكمة البيئية ومتطلباتها، والعمل على تقديم مقترحات تشريعية للبرلمان المصري حول تغيرات المناخ وتأثيراتها المختلفة.

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