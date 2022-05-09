تنمية المشروعات: التعاقد من منصات عالمية لتسويق المنتجات المحلية

قال رفعت عباس رئيس قطاع الخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات، إن جهاز تنمية المشروعات يقدم الخدمات، من خلال التسويق من خلال المعارض، ففى عام 2021، كانت هناك عدد كبير من المعارض لـ تسويق المنتجات، الخاصة بالمشروعات الصغيرة و المتوسطة.

وأضاف خلال حواره ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية أسماء يوسف، أن هناك تسويقا لـ المنتجات فى الدول العربية، ولذلك من أجل مساعدة المواطنين.

ولفت إلى أن الرقمنة أصبحت جزءا لا يتجزأ من تنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة، وأنه قبل جائحة كورونا، كان هناك مساعدة لـ تسويق المنتجات عبر الإنترنت.

وأشار إلى أنه تم التعاقد من منصات عالمية، لكى يتم تسويق المنتجات المحلية، التى تتم من خلال المشروعات الصغيرة و المتوسطة، وكشف أن الصناعات الحرفية أكثر ترويج بالنسبة للمشروعات الصغيرة و المتوسطة.

وأوضح أن مصر لديها أيادي مميزة فى صناعة المنتجات اليدوية، وأن المنتجات المصرية اصبح لديها علامة تجارية يتم الترويج من خلالها.