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صندوق التنمية الحضرية: الدولة تسعى لإحداث تطور عمراني بالمحافظات الكبرى

رئيس مجلس إدارة صندوق
رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية

قال خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، إن الدولة تريد الوصول لمرحلة تعوض بها المناطق القائمة فى الدولة، خاصة عواصم ومحافظات المدن الكبري، لأنها دائما هي الأقدم والأكثر إحتياجا لعمران جديد.

وأضاف “صديق”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الدولة الآن فى موضوع العمران أصبحت تفاجئ نفسها، موضحا أن الدولة تقوم بعمل عمراني معماري جيد جدا، إضافة إلى توفير إحتياجات المكان من سكن أو خدمي أو تعليمي أو صحي او غيره.

وتابع أنه بمشروع الخيالة بمصر القديمة تم إنشاء نقطة إسعاف كبيرة هناك ومركز طبي كبير ومركز بريد، على الرغم من أن عدد الوحدات السكنية بالمشروع تقدر بألفين و500 وحدة، “وجدنا أن المنطقة تفتقر إلى تلك الخدمات.. وأنشأنا بها أيضا مسجد وكنيسة”.

وأشار إلى أن الصندوق لايقوم فقط بالإحتياجات السكنية، بل يقوم بالإحتياج الخدمي، من أجل الوصول لإحتياجات المنطقة وليس المشروع ذات نفسه فقط.

صندوق التنمية الحضرية محافظات المدن الكبري جودة العمران موضوع العمران خالد صديق

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