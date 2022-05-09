الأرصاد : نحن على أعتاب فصل صيف قاسٍ .. فيديو

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب البلاد.

ويسود طقس لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الشمالية معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وعن الظواهر الجوية فه تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد على فترات متقطعة، وفرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.

لمزيد من التفاصيل تابعونا …فيديو