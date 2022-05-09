عميد سياسة واقتصاد القاهرة: اعتذارات الامتحانات ستكون طبقا للقواعد المعتادة قبل كورونا

كشف الدكتور محمود السعيد عميد كلية السياسة والاقتصاد جامعة القاهرة ، عن القواعد المنظمة للاعتذار عن دخول امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2021- 2022 .

وقال الدكتور محمود السعيد في تصريح لـ صدى البلد، إن الاعتذارات عن الامتحانات متوقفة، مشيرا إلى أن الاعتذارات ستكون طبقا للقواعد المعتادة قبل كورونا وطبقا لنظام الساعات المعتمدة .

و أكد الدكتور محمود السعيد، أن هذه القواعد منها الحصول على تقرير طبى من مستشفى الطلبه ، يشرح حالة الطالب ويؤكد أن الطالب يحتاج إلى إعتذار عن الامتحان .

على الجانب الأخر ، نظمت كلية الهندسة جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والدكتور حسام عبدالفتاح عميد الكلية، زيارة علمية لطلاب قسم الطيران إلى أكاديمية مصر للطيران للتدريب، وذلك في إطار الزيارات الميدانية والعلمية التي تنظمها الجامعة وبهدف دعم الاستفادة العلمية بمحاكاة الطلاب للواقع العملي والتعرف على إمكانيات الأكاديمية وما تقدمه للطلاب.

تضمنت الزيارة جولة داخل الأكاديمية، ومحاضرة تعريفية عن الأكاديمية وكيفية استعداد كل طالب لما بعد التخرج، كما تم زيارة نموذج محاكاة ودخول الطلاب للنموذج وشرح بعض المهام لهم، بالإضافة إلى التعرف على نبذة عن البرامج التي تقدمها الأكاديمية للمجتمع والطلاب.

