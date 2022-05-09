عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عميد سياسة واقتصاد القاهرة: اعتذارات الامتحانات ستكون طبقا للقواعد المعتادة قبل كورونا

عميد كلية سياسة واقتصاد
عميد كلية سياسة واقتصاد جامعة القاهرة

 كشف الدكتور محمود السعيد عميد كلية السياسة والاقتصاد جامعة القاهرة ، عن القواعد المنظمة للاعتذار عن دخول امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2021- 2022 .

وقال الدكتور محمود السعيد في تصريح لـ صدى البلد، إن الاعتذارات عن الامتحانات متوقفة، مشيرا إلى أن الاعتذارات ستكون طبقا للقواعد المعتادة قبل كورونا وطبقا لنظام الساعات المعتمدة .

و أكد الدكتور محمود السعيد، أن هذه القواعد منها الحصول على تقرير طبى من مستشفى الطلبه ، يشرح حالة الطالب ويؤكد أن الطالب يحتاج إلى إعتذار عن الامتحان .

txt

حاضنة أعمال علوم سياسية والمعهد القومي للحوكمة يطلقان برنامج الاقتصاد الأخضر

txt

التغيرات المناخية.. ورشة عمل بكلية الدراسات الأفريقية العليا جامعة القاهرة الأربعاء المقبل

على الجانب الأخر ، نظمت كلية الهندسة جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والدكتور حسام عبدالفتاح عميد الكلية، زيارة علمية لطلاب قسم الطيران إلى أكاديمية مصر للطيران للتدريب، وذلك في إطار الزيارات الميدانية والعلمية التي تنظمها الجامعة وبهدف دعم الاستفادة العلمية بمحاكاة الطلاب للواقع العملي والتعرف على إمكانيات الأكاديمية وما تقدمه للطلاب.

تضمنت الزيارة جولة داخل الأكاديمية، ومحاضرة تعريفية عن الأكاديمية وكيفية استعداد كل طالب لما بعد التخرج، كما تم زيارة نموذج محاكاة ودخول الطلاب للنموذج وشرح بعض المهام لهم، بالإضافة إلى التعرف على نبذة عن البرامج التي تقدمها الأكاديمية للمجتمع والطلاب.
 

الدكتور محمود السعيد عميد كلية السياسة والاقتصاد جامعة القاهرة جامعة القاهرة امتحانات الفصل الدراسي الثاني Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون الذهب.. ارتفاع تاريخي في الأسعار اليوم والجرام يتخطى 1300 جنيه

قصة وقف الشيخ محمد علي الطاروطي من الإذاعة.. ونقابة القراء تحيله للتحقيق

سعر الذهب اليوم الأحد 8-5-2022

سعر الدولار فى مصر اليوم الاثنين 9-5-2022

بعد ظهوره فى فيديو يعد نقودا.. ضبط متسول الإسكندرية

زعيم كوريا الشمالية يلقي بـ مسئول في حوض أسماك متوحشة

بعد طلاق ياسمين صبري وأبو هشيمة.. سمية الخشاب تنشر صورها بالتايجر |شاهد

لمحدودى ومتوسطى الدخل| شروط الحصول على شقة بالإسكان الاجتماعى

ترشيحاتنا

كتمت أنفاسه.. سيدة تقتل زوجها بمعاونة عشيقها وصديقه |والإعدام للثلاثة

هالة السعيد: 29.3 مليار جنيه استثمارات لتوسيع الشبكة القومية للكهرباء خلال 22/2023

البرلمان يوافق نهائيا على قانون بفتح اعتماد إضافي للموازنة بقيمة 6 مليارات جنيه

رسميًا .. اختصاص الرقابة على الصادرات بإصدار شهادات البيع الحر للمنتجات

فيريرا يطالب لاعبي الزمالك بحسم مواجهات مايو

في غرفة العمليات.. تفاصيل مرض الشيف بوراك وحكاية صورة تقلق متابعيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«قارئ القرآن لا يهان».. لماذا رفض الشيخ محمد رفعت تكفل أمراء بعلاجه من سرطان الحنجرة؟

حار ممطر مثير للأتربة.. الأرصاد الجوية تكشف عن طقس متقلب خلال الساعات المقبلة

10 أزواج في حياة لولا صدقى.. هل أوقعت دنجوان السينما المصرية رشدي أباظة في حبائلها؟

فارس السينما المصرية ومرشح الأوسكار.. هل مات صلاح الدين الأيوبي بسبب نباتات نادرة؟

فيديو

الأرصاد : نحن على أعتاب فصل صيف قاسٍ .. فيديو

تحذير منظمة الغذاء.. ارتفاع أسعار ونقص الحبوب والقمح عالميا

لخصت كل شيء .. بماذا دعت السيدة زينب عندما جاءت مصر ؟

كرهت شخصيتها في مسلسل انحراف.. لوسي: بتعامل مع التمثيل بقلبي

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الحروب الحديثة والهوية الوطنية

د/علاء الشال

كيف تقضي أجمل عشرين عاما في حياتك؟

خالد الشناوي

احذروا كتب الصلابي مؤرخ الجماعة الإرهابية

مني أحمد

الانتخابات التشريعية.. هل تعيد الحياة للبنان

د. ماريان جرجس

حفنة من الحنطة ومقدار من الأمل

كريمة أبو العينين

المهنة ناصح أمين

إلهام أبو الفتح

واقتربت الثانوية العامة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "24"

اﻟﻤﺰﻳﺪ