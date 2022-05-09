نشرة أخبار العالم.. بوتين يقف دقيقة صمتا على أرواح الجنود في يوم النصر .. مصر ستصبح ثاني أكبر اقتصادات أفريقيا

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية، عددًا من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية الدولية، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

شاهد.. بوتين يقف دقيقة صمتا على أرواح الجنود: نقاتل من أجل أمننا

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، إلى الوقوف دقيقة صمتا، تكريمًا للجنود الذين قاتلوا من أجل أمن بلاده وسقطوا خلال الدفاع عنها بأوكرانيا.

جاء ذلك في كلمته خلال احتفال روسيا اليوم الاثنين، بالذكرى الـ77 للنصر في الحرب الوطنية العظمى، حيث انطلقت عروض عسكرية وفعاليات أخرى على التوالي في المدن الروسية من أقصى شرق البلاد إلى غربها.

وحسب وكالة "أسوشيتد برس"، أكد بوتين أن القوات الروسية تقاتل من أجل أمن البلاد في أوكرانيا، داعيًا إلى الوقوف دقيقة صمت تكريما للجنود الذين سقطوا في القتال.

ونشرت قناة “العربية”، مقطع فيديو يرصد وقوف بوتين والمشاركين في احتفال عيد النصر، دقيقة صمت، تكريمًا للجنود.

وأوضح أن من يشارك معه في هذا الاحتفال هم من خاضوا ويخوضون الحرب في دونباس ومناطق القتال، واصفًا العمل العسكري في أوكرانيا بأنه رد قسري على السياسات الغربية.

وقارن بوتين أوجه الشبه بين قتال الجيش الأحمر ضد القوات النازية وعمل القوات الروسية في أوكرانيا، مؤكدا أن الغزو على أوكرانيا كان خطوة ضرورية وفي الوقت المناسب لدرء أي عدوان محتمل.

وأكد أن قواته تحارب من أجل أمن ومستقبل وطنه وسكان إقليم دونباس، لافتا إلى أنه من الواجب الحفاظ على من حمى موسكو من النازية وعدم عودتها.

وأضاف الرئيس الروسي أنه تم التحضير لعمليات عقابية في دونباس ومحاولات لتصنيع أسلحة نووية، كما تم نشر بنية تحتية عسكرية في أوكرانيا لتهديد روسيا.

وأشار إلى أن موسكو تحترم قيمها وتقاليدها، لكن لولايات المتحدة الأمريكية تحاول طمس التاريخ، مؤكدا أنها تبث الكراهية ضد الروس.

وشدد على أنه لن يسمح للنازيين بالانتصار، موضحا أن سكان دونباس تحملوا ضربات النازيين الجدد.

النقد الدولي: مصر ستصبح ثاني أكبر اقتصادات أفريقيا في 2022

نشرت وكالة أنباء "بلومبرج الشرق"، اليوم الاثنين، إنفوجرافا كشفت فيه عن توقعات صندوق النقد الدولي بأن يصبح الاقتصاد المصري ثاني أكبر الاقتصادات في قارة أفريقيا خلال عام 2022.

وذكرت الوكالة أنه وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي، فمن المتوقع أن يصبح الاقتصاد المصري ثاني أكبر الاقتصادات في القارة الأفريقية خلال عام 2022.

وأشارت إلى أن حجم الاقتصاد المصري سيصل إلى 435.6 مليار دولار.

وأضافت أن نيجيريا تحتل المرتبة الأولى من حيث أكبر اقتصادات أفريقيا، بحجم اقتصاد يبلغ 510.6 مليار دولار، وتأتي جنوب أفريقيا ثالثاً، والجزائر رابعاً، بينما يأتي الاقتصاد المغربي في المركز الخامس.

موقف محرج.. رشق وزيرة الخارجية الألمانية بالبيض.. شاهد

تعرضت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، اليوم الإثنين، لموقف محرج حيث قام أحد الحاضرين برشقها بالبيض.

جاء ذلك أثناء حديثها في تجمع انتخابي في مدينة فوبرتال (شمال الراين - وستفاليا).

وفي مقطع الفيديو، يظهر أفراد الأمن وهم يركضون بشرعة إلى المنصة لحماية الوزيرة، بعد إلقاء البيض عليها، ومن ثم تابعت حديثها الانتخابي.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن متحدث باسم الشرطة، أنه تم تسجيل البيانات الشخصية للمعتدي وفتحت قضية جنائية.

وتتعرض الحكومة الفيدرالية لانتقادات من نشطاء السلام وآخرين بسبب إرسال شحنات الأسلحة الثقيلة إلى أوكرانيا، بحسب وكالة "نوفوستي" الروسية.

وجدير بالذكر أنه من المقرر أن تجرى انتخابات (البرلمان الإقليمي) في 15 مايو بولاية شمال الراين وستفاليا الفيدرالية، وهي الأكثر اكتظاظا بالسكان في البلاد.

وجه دموي | رشق السفير الروسي بـ بولندا وزوجته بالطلاء الأحمر ..شاهد

لم يتمكن السفير الروسي لدى بولندا سيرجي أندرييف، اليوم، الاثنين، باستكمال مراسم وضع إكليل من الزهور على قبر الجنود السوفييت في وارسو، وذلك بعد الاعتداء عليه ومسؤولين خلال هذه الفعالية.

وحسب "روسيا اليوم"، رشق متظاهرون السفير الروسي وزوجته ودبلوماسيين مرافقين له بالطلاء الأحمر ولم يسمحوا لهم بالاقتراب من النصب التذكاري.

وعلى الفور، وصل رجال الشرطة الذين وصلوا إلى موقع الحادث في غضون دقائق، وفرضوا طوقا أمنيا حول الدبلوماسيين ورافقوهم إلى سياراتهم.

وعلقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على هذا الاعتداء، قائلة إن "مناصري النازية الجديدة كشفوا عن وجههم مرة أخرى وهذا وجه دموي".

وأضافت زاخاروفا: "هدم النصب التذكارية لأبطال الحرب العالمية الثانية، وتدنيس القبور، والآن تعطيل مراسم وضع الزهور في يوم مقدس لكل شخص محترم، كل هذا يثبت أمرا بديهيا - لقد اتخذ الغرب مسارا لإعادة بعث الفاشية".

ولفتت: "لكن لا يمكن تخويفنا. من عليه أن يخاف هم سكان أوروبا لما يرونه في المرآة".

قانون الغاب.. روسيا تنتقد اقتراحا أوروبيا للسيطرة على أصولها لصالح أوكرانيا

علقت روسيا، اليوم الاثنين، على اقتراحات الاتحاد الأوروبي بإرسال أموال موسكو المجمدة لدعم أوكرانيا، مؤكدة أنه إجراء غير قانوني ويقوض الثقة بالقارة العجوز.

وحسب “روسيا اليوم”، قال ألكسندر جروشكو نائب وزير الخارجية الروسي، إن اقتراح رئيس السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بسحب الأموال الروسية المجمدة وإرسالها لأوكرانيا غير قانوني ويقوض الثقة بأوروبا.

وأضاف جروشكو: "هذا هو تدمير أساس العلاقات الدولية، وهذه القرارات، إذا تم اتخاذها، ستضرب الأوروبيين أنفسهم، والنظام المالي، وتقوض الثقة في أوروبا والغرب بشكل عام، لأن هذا يعد خروجا تاما عن القانون.. هذا قانون الغاب".

ولفت جروشكو "لذلك، فإن عددا كبيرا من الدول، إلى جانب روسيا، ستدافع عن النظام العالمي على أساس القانون الدولي".

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، اقترح بوريل أن تنظر دول الاتحاد الأوروبي في سحب احتياطيات النقد الأجنبي الروسي المجمدة من أجل توجيه هذه الأموال لإعادة إعمار أوكرانيا.

وحتى الآن، تم تجميد حوالي 300 مليار دولار من احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية لروسيا، نتيجة للعقوبات الغربية ضد البلاد على خلفية حربها على أوكرانيا، بحسب تصريحات رسمية روسية.