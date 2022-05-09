نشرة أخبار العالم.. جيل بايدن تزور أوكرانيا سرا .. مقتل وفقدان العشرات في قصف روسي استهدف مدرسة أوكرانية.. مجموعة السبع تتعهد بحظر النفط الروسي

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية، عددًا من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية الدولية، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

جيل بايدن تصل أوكرانيا في زيارة غير معلنة

قامت السيدة الأولى الأمريكية جيل بايدن، بزيارة لم يُعلن عنها مسبقاً إلى أوكرانيا، الأحد، لإبداء الدعم لشعبها وسط الغزو الروسي، حيث زارت مدرسة تُستخدم كمأوى مؤقت والتقت بالسيدة الأولى لأوكرانيا أولينا زيلينسكا.

مقتل وفقدان العشرات في قصف روسي على مدرسة أوكرانية

أعلنت أوكرانيا، الأحد، مقتل وفقدان العشرات، إثر قصف روسي لمدرسة بمنطقة لوجانسك شرقي البلاد.

الغرغرينا وتعفن الدم يفتكان بهم.. مقاتلو أوكرانيا عالقون في آزوفستال

بعد فترة كبيرة من الحصار، بات مصنع آزوفستال الشهير في مدينة ماريوبول جنوب شرق أوكرانيا خاليا من المدنيين، إلا أن عددا من المقاتلين الأوكران لا يزال عالقاً.

تهديد خطير من الكرملين.. روسيا يمكنها تدمير دول الناتو في نصف ساعة

كشف مصدر مقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بإمكان روسيا تدمير جميع دول حلف الناتو في «نصف ساعة»، في حال اندلعت حرب نووية.

البيت الأبيض يعلن عقوبات جديدة على روسيا

التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن وقادة مجموعة السبع افتراضيا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد، وناقشوا المزيد من الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة وحلفاؤها لمعاقبة روسيا على غزوها غير المبرر لأوكرانيا، والتي تشمل فرض عقوبات على أكبر ثلاث قنوات تلفزيونية روسية والتزام من كل عضو في مجموعة السبع بالتخلص التدريجي من واردات النفط الروسية، وفقا لمسؤول كبير في الإدارة وصحيفة وقائع البيت الأبيض.

مجموعة السبع تتعهد بالتخلي عن النفط الروسي

أعلن البيت الأبيض الأحد، أن مجموعة السبع بجميع أعضائها تعهدت اليوم حظراً أو الغاءً تدريجياً لواردات النفط الروسي.

خضوع العاهل السعودي لمنظار على القولون.. وبقاءه في المستشفى

أجرى العاهل السعوي الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الأحد، منظارا للقولون في مدينة جدة السعودية، حسبما أعلن الديون الملكي.

ميشال عون لـ السيسي: نثق في تجاوز بلادكم هذا الاعتداء

أرسل رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقية عزاء في شهداء القوات المسلحة الذين سقطوا امس ضحية هجوم غادر، مديناً الاعتداء الارهابي الذي استهدف موقعا للجيش غرب سيناء.

السودان: الهجمات الإرهابية لن تكسر إرادة مصر في الحفاظ على الأمن

أعربت وزارة خارجية السودان عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للحادث الإرهابي الذي أودى بحياة زمرة من خير أجناد الأرض في جمهورية مصر العربية الشقيقة.

ملك الأردن يدين الهجوم الإرهابي الجبان غرب سيناء ويؤكد تضامنه مع مصر

أدان ملك الأردن عبدالله الثاني، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، الهجوم الإرهابي الجبان غرب سيناء.

نتضامن مع مصر.. باكستان تدين الهجوم الإرهابي في سيناء

أصدرت وزارة الخارجية في باكستان، اليوم الأحد، بيانا أدانت فيه الهجوم الإرهابي في محافظة سيناء.