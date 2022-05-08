ميشال عون لـ السيسي: نثق في تجاوز بلادكم هذا الاعتداء بفعل قيادتكم الحكيمة

تعليقا على حادث غرب سيناء

أرسل رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقية عزاء في شهداء القوات المسلحة الذين سقطوا امس ضحية هجوم غادر، مديناً الاعتداء الارهابي الذي استهدف موقعا للجيش غرب سيناء.

وجاء نص برقية الرئيس عون الى الرئيسي السيسي، وفقا لوسائل الاعلام اللبنانية:

"تابعت باستهجان تفاصيل الاعتداء الارهابي الذي استهدف منطقة غربي سيناء وادى الى وقوع شهداء وجرحى في صفوف الجيش المصري.

واني اذ ادين بشدة هذا الاعتداء المستنكر الذي يسيء الى أمن جمهورية مصر العربية واستقرار شعبها الشقيق، أعبر لكم عن تضامن لبنان، رئيسا وشعبا، معكم في هذه المحنة، وأتقدم من سيادتكم بأحر التعازي، سائلاً للعسكريين الشهداء الرحمة ولذويهم الصبر والعزاء، وإني على ثقة أن بلادكم ستتجاوز هذا الاعتداء وتخرج منه قوية بفعل قيادتكم الحكيمة وتماسك شعبكم الشقيق".