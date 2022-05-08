نشرة أخبار العالم.. خادم الحرمين الشريفين يدخل المستشفى.. الأمم المتحدة وبريطانيا تعزيان مصر في شهداء هجوم سيناء.. وألمانيا: بوتين دمر حلم السلام الأوروبي

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية، عددًا من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية الدولية، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

لإجراء فحوصات طبية.. خادم الحرمين الشريفين يدخل مستشفى الملك فيصل بجدة

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الأحد، دخول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة لإجراء فحوصات طبية.

وحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، قال الديوان الملكي في بيان صادر اليوم الأحد: “دخل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مساء أمس السبت مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة لإجراء بعض الفحوصات الطبية”.

وأضاف الديوان الملكي السعودي: "حفظ الله خادم الحرمين الشريفين ومتعه بالصحة والعافية".

بريطانيا تدين هجوم سيناء: نقف بجانب مصر في حربها ضد الإرهاب

أدان السفير البريطاني لدى القاهرة جاريث بايلي، الهجوم الإرهابي الذي استهدف محطة رفع المياه شرق قناة السويس غربي سيناء أمس السبت.

وقال بايلي في تغريدة نشرت على الحساب الرسمي للسفارة البريطانية، اليوم، الأحد: "أدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع أمس في منطقة قناة شرق السويس. أتقدم بأحر التعازي القلبية لأسر الجنود الذين فقدوا حياتهم وأتمنى الشفاء العاجل للجرحى".

وأكد وقوف المملكة المتحدة إلى جانب مصر في حربها ضد الإرهاب.

وكان العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكري للجيش، أعلن أمس السبت، أن هجوما مسلحا استهدف محطة رفع مياه شرقي قناة السويس وأسفر عن مقتل ضابط و10 مجندين وإصابة خمسة آخرين.

وقال المتحدث، في بيان على حسابه بموقع "تويتر"، إن القوات نجحت في إحباط "هجوم إرهابي" على إحدى محطات رفع المياه في سيناء، شرقي قناة السويس، وأنها اشتبكت مع "العناصر التكفيرية"، مما أسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد.

وأضاف أنه جارِ مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة في سيناء.

من جانبه، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن "العمليات الإرهابية الغادرة لن تنال من عزيمة وإصرار أبناء هذا الوطن وقواته المسلحة في استكمال اقتلاع جذور الإرهاب".

من بينها الترجمة.. بدء سريان قرار توطين عدة مهن في السعودية

يدخل حيز التنفيذ اليوم الأحد قرار وزارة الموارد البشرية السعودية الذي يقضي بقصر العمل على السعوديين في مهن السكرتارية والترجمة وأمناء المخزون وإدخال البيانات، وذلك في مختلف مناطق المملكة.

يأتي ذلك تنفيذاً لقرار صدر في شهر أكتوبر الماضي يقصر العمل في هذه المهن في منشآت القطاع الخاص على السعوديين، مع تحديد حد أدنى للأجور في مهنتي الترجمة وأمناء المخزون يبلغ 5000 ريال.

وسيوفر هذا القرار 20 ألف وظيفة للمواطنين والمواطنات، وهو يأتي استمراراً لجهود وزارة الموارد البشرية السعودية في توفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للمواطنين من الجنسين وفي توسيع دائرة مشاركتهم في سوق العمل.

الأمم المتحدة تعزي مصر في شهداء تفجيرات سيناء

أعرب مكتب الأمم المتحدة في مصر، اليوم الأحد، عن تعازيه لأسر ضحايا الهجوم الإرهابي غرب سيناء.

وقال على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تتقدم أسرة الأمم المتحدة في مصر بخالص التعازي لأسر الشهداء الذين لقوا حتفهم في التفجيرات الارهابية في نقطة رفع مياه غرب سيناء".

وأضافت: "نتمنى الشفاء العاجل لكافة المصابين".

وأرفقت أسرة الأمم المتحدة في مصر منشورها، تغريدة الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي قال فيها: "مازال أبناء الوطن من المخلصين يلبون نداء وطنهم بكل الشجاعة والتضحية، مستمرين في إنكار فريد للذات وإيمان لن يتزعزع بعقيدة صون الوطن. وأؤكد لكم أن تلك العمليات الإرهابية الغادرة لن تنال من عزيمة وإصرار ابناء هذا الوطن وقواته المسلحة في استكمال اقتلاع جذور الإرهاب."

وكان العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكري للجيش، أعلن أمس السبت، أن هجوما مسلحا استهدف محطة رفع مياه شرقي قناة السويس وأسفر عن مقتل ضابط و10 مجندين وإصابة خمسة آخرين.

وقال المتحدث، في بيان على حسابه بموقع "تويتر"، إن القوات نجحت في إحباط "هجوم إرهابي" على إحدى محطات رفع المياه في سيناء، شرقي قناة السويس، وأنها اشتبكت مع "العناصر التكفيرية"، مما أسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد.

وأضاف أنه جارِ مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة في سيناء.

من جانبه، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن "العمليات الإرهابية الغادرة لن تنال من عزيمة وإصرار أبناء هذا الوطن وقواته المسلحة في استكمال اقتلاع جذور الإرهاب".

قطيعة تاريخية.. الرئيس الألماني: بوتين دمر حلم السلام الأوروبي

أكد الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، اليوم "الأحد"، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، دمر حلم السلام والوطن المشترك في أوروبا.

ووصف شتاينماير، في خطاب ألقاه أمام المؤتمر الفيدرالي العادي الثاني والعشرين لاتحاد نقابات العمال الألماني في برلين، حرب روسيا على أوكرانيا بأنها "قطيعة تاريخية".

واعتبر الرئيس الألماني أن: "بوتين يدمر أساس نظام السلام الأوروبي الذي أنشأناه بعد الحرب العالمية الثانية والحرب الباردة؛ والمتمثل في السيادة الإقليمية، ونبذ العنف".

وأضاف: "لم أكن أعتقد أنه من الممكن أيضًا أن ينتهي الأمر بالرئيس الروسي، في هوسه الإمبراطوري، إلى قبول الخراب السياسي والاقتصادي والأخلاقي لبلده".

وناشد شتاينماير الألمان لمواجهة "هجوم بوتين على فكرة الديمقراطية الليبرالية" بالاستعداد العسكري المتزايد.

وشدد على أنه من المهم أن تمتلك ألمانيا "إرادة القوة" وأن تظهرها، مشيرا إلى أنه لا يمكن إجراء المفاوضات بنجاح إلا من موقع قوة.

وفي وقت سابق، صرح الرئيس الألماني، بأن علاقات بلاده مع روسيا لن تعود إلى طبيعتها في عهد الرئيس فلاديمير بوتين.

وأوضح شتاينماير في حديثه إلى القناة الألمانية الثانية "ZDF"، أنه لا ينبغي للتطورات الحالية في أوكرانيا أن توقف اتفاقية مينسك المبرمة في سبتمبر 2014.

ووقعت كييف وممثلو الانفصاليين، برعاية روسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا عام 2014، اتفاقا بعاصمة روسيا البيضاء حمل اسمها، وعرف باتفاق "مينسك1"، قبل تطويره إلى اتفاق "مينسك 2" الموقع في فبراير 2015، يقضي بوقف إطلاق النار شرق أوكرانيا وإقامة منطقة عازلة، وسحب الأسلحة الثقيلة.

وأضاف أنه كان هناك تقييمات وتحذيرات من الشركاء في شرقي أوروبا، وأنه كان ينبغي التعامل معها بجدية أكبر.

وأشار إلى أن الإصرار على مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي "نورد ستريم 2" كان خطأ، لافتا أن ذلك الخطأ يؤثر على مصداقية ألمانيا خاصة في دول أوروبا الشرقية.

واعتبر شتاينماير أن "بوتين تسبب في انهيار روسيا سياسيا واقتصاديا وأخلاقيا من أجل أحلامه الإمبريالية"، مشددا على أن العلاقات بين البلدين لن تعود إلى طبيعتها في عهد بوتين.

وفي 24 فبراير الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.