الصحة: 5 إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا ومتحوراته.. تعرف عليها

أعلنت وزارة الصحة والسكان ، عن 5 إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا ومتحوراته.



‏وأوضحت وزارة الصحة الخمس إجراءات كالتالي ‏:

** التزم بارتداء الكمامة

** اغسل يديك باستمرار

** حافظ على التباعد الاجتماعي بينك وبين الآخرين

** تناول الخضروات والفوكه ول الخضروات المقوية للمناعة

** تلقى لقاح فيروس كورونا والجرعة التنشيطية

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بالمحافظات ، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراضمعدية،

وقامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروسكورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب"01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف www.100millionseha.eg