توريد 1000 طن من محصول القمح في دمياط

محافظة دمياط

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عملية توريد محصول القمح لهذا الموسم والتى بدأت منتصف إبريل الماضي، حيث جاء ذلك خلال زيارتها لشونة التوفيقية التابعة للبنك الزراعى المصرى ضمن ٦ شون بكفر سعد وفارسكور والزرقا والسرو.

واطلعت منال عوض على مراحل التوريد والتخزين طبقاً للمعايير المحددة لضمان سلامة المحصول، وكذلك الكمية الموردة بالشونة والتى بلغت ١٠٢٠.٧٦١ طن، حيث تصل السعة الاستيعابية لها ٢٨٠٠ طن.

وأكدت "محافظ دمياط" على إتخاذ كافة الإجراءات للتيسير علي المزارعين خلال عملية التوريد وصرف مستحقاتهم، وتذليل كافة العقبات التى قد تواجه تلك العملية، مؤكدة على متابعتها المستمرة لتلك المنظومة لتحقيق المستهدفات المطلوبة لهذا الموسم.

جدير بالذكر أن إجمالى المساحة المزروعة من القمح بنطاق المحافظة ٣٠١٧٠ فدان و ١٣ قيراط، ومن المقرر توريد ٥٢.٧٩٨.٤١٧ الف طن من الأقماح خلال الموسم.