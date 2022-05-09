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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة دمياط

نقابة الصيادين بدمياط: الرئيس السيسي أدخل الفرحة على أسر المفرج عنهم باليمن

الصيادون العائدون
الصيادون العائدون

صرح عوض العلمي، ممثل النقابه العامة للري والصيد بدمياط، ان فرحه أسر الصياديين المفرج عنهم اليوم  باليمن وعادوا لأرض الوطن بعد تدخل القيادة السياسية وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،  ،لاتوصف،  فالاهالى تواصلو مع النقابه على مدار شهرين خوفا على أبنائهم وبالفعل فور علم الرئيس عبدالفتاح السيسي باحتجازهم تدخل وتم الإفراج عنهم، فالجميع لديهم ثقه في خوف وحرص رئيس الجمهورية على ابناؤه وعودتهم سالين لارض الوطن.

وتابع، أن مشاكل الصيادين مع الاحتجاز والاختلاف متكررة واغلبها بسبب خرق المياه الاقليميه وهذا بيتم بدون وعى من قبل الصيادين.

وأشار الى ان النقابه ستكون حريصة الفترة القادمه على نشر الوعى بين الصياديين  حتى لاتتكرر مثل تلك الأحداث وتوعيتهم  بالقوانين الدوليه.


كانت قد استقبلت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الصيادين العائدين من اليمن، الذين تم إلقاء القبض عليهم بعد تجاوزهم المياه الإقليمية اليمنية جراء سوء الأحوال الجوية ..

و حرصت " المحافظ "  على عقد لقاء مع الصيادين التسعة من أبناء محافظة دمياط واثنين آخرين من كفر الشيخ والذين جاءوا ضمن إجمالى عدد ٢٠ صياد من محافظات دمياط وكفر الشيخ و الدقهلية ، وذلك بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و العقيد دكتور سعيد عبد الخالق المستشار العسكرى للمحافظة وذكرت "المحافظ" أنه وبفضل التوجيهات الرئاسية كثفت السلطات المصرية  والأجهزة الأمنية جهودهم للافراج عن الصيادين وعودتهم إلى أرض الوطن و ذويهم فى أسرع وقت ممكن  ..

ولفتت "الدكتورة منال عوض" الى أن القيادة السياسية حريصة كل الحرص على رعاية أبنائها فى الداخل والخارج، والذى بدا واضحاً بكافة المبادرات التى تم تحقيقها فى ضوء ذلك، حيث وجهت جزيل الشكر والتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية و اجهزة الدولة، على هذا الجهد الكبير واهتمامهم الكبير بالمواطن المصرى ..

فيما وقد أعرب الصيادين عن تقدير أبناء مصر لجهود السيد رئيس الجمهورية والحكومه المصرية لتلك الجهود، كما رحبو بلقائهم مع الدكتورة منال عوض فور وصولهم أرض المحافظة..

 

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