عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ دمياط تستقبل الصيادين العائدين من اليمن بعد الإفراج عنهم| فيديو وصور

محافظ دمياط تستقبل
محافظ دمياط تستقبل الصيادين العائدين من اليمن

استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الصيادين العائدين من اليمن، الذين تم إلقاء القبض عليهم بعد تجاوزهم المياه الإقليمية اليمنية جراء سوء الأحوال الجوية.

وحرصت " المحافظ "  على عقد لقاء مع الصيادين التسعة من أبناء محافظة دمياط واثنين آخرين من كفر الشيخ والذين جاءوا ضمن إجمالى ٢٠ صيادا من محافظات دمياط وكفر الشيخ و الدقهلية ، وذلك بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة والعقيد دكتور سعيد عبد الخالق المستشار العسكرى للمحافظة.

 وذكرت "المحافظ" أنه وبفضل التوجيهات الرئاسية كثفت السلطات المصرية  والأجهزة الأمنية جهودهم للافراج عن الصيادين وعودتهم إلى أرض الوطن و ذويهم فى أسرع وقت ممكن  .

محافظ دمياط تتابع رصف طريق الدكتور مشرفة بالقطاع الموازي لموقف عزبة البرج الجديد

بطاقة 37 فصلا.. محافظ دمياط تفتتح مدرسة للتعليم الأساسي وأخرى الفني

ولفتت "الدكتورة منال عوض" الى أن القيادة السياسية حريصة كل الحرص على رعاية أبنائها فى الداخل والخارج، والذى بدا واضحاً بكافة المبادرات التى تم تحقيقها فى ضوء ذلك، حيث وجهت جزيل الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية و أجهزة الدولة، على هذا الجهد الكبير واهتمامهم الكبير بالمواطن المصرى .

فيما وقد أعرب الصيادين عن تقدير أبناء مصر لجهود السيد رئيس الجمهورية والحكومه المصرية لتلك الجهود، كما رحبو بلقائهم مع الدكتورة منال عوض فور وصولهم أرض المحافظة..

WhatsApp Image 2022-05-09 at 2.00.28 AM (1)
WhatsApp Image 2022-05-09 at 2.00.28 AM (1)
WhatsApp Image 2022-05-09 at 2.00.28 AM
WhatsApp Image 2022-05-09 at 2.00.28 AM
WhatsApp Image 2022-05-09 at 2.00.29 AM (1)
WhatsApp Image 2022-05-09 at 2.00.29 AM (1)
WhatsApp Image 2022-05-09 at 2.00.29 AM
WhatsApp Image 2022-05-09 at 2.00.29 AM
WhatsApp Image 2022-05-09 at 2.00.30 AM (1)
WhatsApp Image 2022-05-09 at 2.00.30 AM (1)
WhatsApp Image 2022-05-09 at 2.00.30 AM
WhatsApp Image 2022-05-09 at 2.00.30 AM
WhatsApp Image 2022-05-09 at 2.00.31 AM
WhatsApp Image 2022-05-09 at 2.00.31 AM
دمياط المياه الإقليمية اليمنية سوء الأحوال الجوية محافظة دمياط الرئيس عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مبتور العضو الذكري.. التحريات في مقتل ميكانيكي كرداسة: متعدد العلاقات النسائية.. +18

بـ 15 مليون جنيه.. ياسمين صبري تحسم الجدل حول هدايا أحمد أبو هشيمة| خاص

سعر الذهب اليوم الأحد 8-5-2022

بعد ظهوره فى فيديو يعد نقودا.. ضبط متسول الإسكندرية

هبوط جديد فى أسعار الذهب بختام تعاملات الأحد

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 7 مايو 2022.. البلدي بـ 36 جنيها

زعيم كوريا الشمالية يلقي بـ مسئول في حوض أسماك متوحشة

ذروة الموجة الحارة.. الأرصاد: أمطار على عدة مناطق غدا ودرجة الحرارة 41

موضوعات متعلقة

في العيد القومي.. محافظ دمياط تضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء

ترشيحاتنا

دعاء المعجزات للنجاح.. 7 كلمات لا ترد قبل الفجر كررها بيقين

لتأمين رحلة النساء.. ناسا ترسل دميتين إلى القمر

فرح الديباني تكشف كواليس تقبيل ماكرون يدها

فرح الديباني: أعمل في باريس منذ 6 سنوات وفخورة بلقاء ماكرون

محافظ دمياط تستقبل الصيادين العائدين من اليمن بعد الإفراج عنهم| فيديو وصور

أمير مرتضى : تواصلت مع وكيلة موسيماني وسنضم رمضان صبحي فى هذه الحالة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 أزواج في حياة لولا صدقى.. هل أوقعت لعوب السينما المصرية رشدي أباظة في حبائلها؟

فارس السينما المصرية ومرشح الأوسكار.. هل مات صلاح الدين الأيوبي بسبب نباتات نادرة؟

الرئيس السيسي يكلف القوات المسلحة بالقضاء على العناصر الإرهابية في شمال سيناء.. فيديو وصور

هاكرز روس يهددون السلطات البريطانية بتعطيل أجهزة الأكسجين في المستشفيات

فيديو

كرهت شخصيتها في مسلسل انحراف.. لوسي: بتعامل مع التمثيل بقلبي

آيتن عامر تطرح برومو أغنية خطافة الرجالة.. فيديو

توفيت عائلة بسببك.. سر رسالة وجدت قرب حريق عقار مدينة نصر |فيديوجراف

بسبب الكلاب.. تغريم المتهم بسب وقذف الفنانة أنوشكا 15 ألف جنيه|فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الانتخابات التشريعية.. هل تعيد الحياة للبنان

د. ماريان جرجس

حفنة من الحنطة ومقدار من الأمل

كريمة أبو العينين

المهنة ناصح أمين

إلهام أبو الفتح

واقتربت الثانوية العامة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "24"

علاء ثابت

انهيار القيم على مذبح منصات التواصل

محمد شعبان

الإنترنت وحرب الشائعات

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ