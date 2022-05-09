محافظ دمياط تستقبل الصيادين العائدين من اليمن بعد الإفراج عنهم| فيديو وصور

استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الصيادين العائدين من اليمن، الذين تم إلقاء القبض عليهم بعد تجاوزهم المياه الإقليمية اليمنية جراء سوء الأحوال الجوية.

وحرصت " المحافظ " على عقد لقاء مع الصيادين التسعة من أبناء محافظة دمياط واثنين آخرين من كفر الشيخ والذين جاءوا ضمن إجمالى ٢٠ صيادا من محافظات دمياط وكفر الشيخ و الدقهلية ، وذلك بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة والعقيد دكتور سعيد عبد الخالق المستشار العسكرى للمحافظة.

وذكرت "المحافظ" أنه وبفضل التوجيهات الرئاسية كثفت السلطات المصرية والأجهزة الأمنية جهودهم للافراج عن الصيادين وعودتهم إلى أرض الوطن و ذويهم فى أسرع وقت ممكن .

ولفتت "الدكتورة منال عوض" الى أن القيادة السياسية حريصة كل الحرص على رعاية أبنائها فى الداخل والخارج، والذى بدا واضحاً بكافة المبادرات التى تم تحقيقها فى ضوء ذلك، حيث وجهت جزيل الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية و أجهزة الدولة، على هذا الجهد الكبير واهتمامهم الكبير بالمواطن المصرى .

فيما وقد أعرب الصيادين عن تقدير أبناء مصر لجهود السيد رئيس الجمهورية والحكومه المصرية لتلك الجهود، كما رحبو بلقائهم مع الدكتورة منال عوض فور وصولهم أرض المحافظة..

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