  القبض على سيدة استولت على 150 ألف جنيه من فيزا مواطن بدمياط

محافظة دمياط

ألقت الأجهزة الأمنية بدمياط القبض على السيدة ، المتهمة بالاستيلاء على نحو 150 الف جنيه من فيزا أحد المواطنين أمام ماكينة بنك مصر فرع كفر سعد.

وتمكنت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة كفر سعد من القبض على، رنيا. ش. ا المتهمة بسرقة المواطن إبراهيم عبد الصمد ومقيم بقرية كفر سليمان بمحافظة دمياط.

كان قد تقدم إبراهيم عبدالصمد ببلاغ شرطة لقسم شرطه كفر سعد بمحافظة دمياط ببلاغ يتهم ٣ سيدات بالاستيلاء على مبلغ ١٥٠ الف جنيه من الفيزا الخاصة به بعد أن اوهمته إحدى السيدات انهت ستقوم بسحب مبلغ الفين جنيه له من الفيزا الخاصة به بدلا منه بسبب الزحمة أمام ماكينة السحب أمام البنك وبالفعل سحبت له مبلغ الفين جنيه وقامت بتعديل الفيزا واعطته فيزا اخري واستهلت على الفيزا الخاصة به وسحبت مبلغ ١٥٠ الف جنيه على فترات متباعدة من ماكينة فورى.

وقام على الفور بتحرير محضر بالواقعة وتمكنت الأجهزة الأمنية بدمياط من ضبط المتهمة المذكورة تنفيذا لأمر الضبط والإحضار الذى أصدرته النيابة العامة بدمياط فى القضية رقم 1277 لسنة 2022 جنح مركز شرطة كفر سعد.

وتبين من التحريات، أن المتهمة المذكورة لها 13 سابقة، في مجال سرقة المواطنين أمام البنوك.

اقرأ أيضا