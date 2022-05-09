الصيادون العائدون من اليمن : كنا واثقين في الرئيس وسجدنا شكرا لله من فرحتنا|فيديو

محافظة دمياط

“كان عندنا ثقه في القيادة السياسية وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي مش هيسيب أبناء مصر محتجزين خارج البلاد وبالفعل رجعنا للوطن”.. هكذا أكد الصيادون المفرج عنهم من اليمن بعد احتجازهم باليمن منذ ١٨ مارس الماضي بتهمه اختراق المياه الإقليمية اثناء حديثهم “ لصدى البلد” خلال اول لقاء للصيادين بعد الإفراج عمهم وعودتهم لأرض الوطن.

يقول يحيي عبدالفتاح ،أحد الصيادين المفرج عنهم، انهم كانوا لديهم ثقه كبيره في القيادة السياسية وان الرئيس عبدالفتاح السيسي لن يترك أبناؤه محتجزين بالخارج ويعمل على عودتهم وهو ما تم بالفعل.

وأشار إلى أن الصيادين عددهم ٢٠ صياد بينهم ٩ من أبناء عزبة البرج بمحافظة دمياط، وبمجرد سماعهم لخبر الإفراج عنهم بعد تدخل الرئيس السيسى سجدوا شكرا لله وفرحا بالإفراج عنهم.

ويقول أحمد طربابيه احد الصيادين، انهم فخورين بكونهم مصريين زان الرئيس كان حريص على عودتهم سالمين لأرض الوطن دون المساس بهم

وأشار الى انهم سعداء باستقبال الدكتورة منال عوض محافظ دمياط لهم فور وصولهم الى محافظة دمياط وانتظرتهم حتى الساعات الأولى من صباح الاثنين للإطمئنان على الصيادين.



كانت قد استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الصيادين العائدين من اليمن، الذين تم إلقاء القبض عليهم بعد تجاوزهم المياه الإقليمية اليمنية جراء سوء الأحوال الجوية ..

و حرصت " المحافظ " على عقد لقاء مع الصيادين التسعة من أبناء محافظة دمياط واثنين آخرين من كفر الشيخ والذين جاءوا ضمن إجمالى عدد ٢٠ صياد من محافظات دمياط وكفر الشيخ و الدقهلية ، وذلك بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و العقيد دكتور سعيد عبد الخالق المستشار العسكرى للمحافظة وذكرت "المحافظ" أنه وبفضل التوجيهات الرئاسية كثفت السلطات المصرية والأجهزة الأمنية جهودهم للافراج عن الصيادين وعودتهم إلى أرض الوطن و ذويهم فى أسرع وقت ممكن ..

ولفتت "الدكتورة منال عوض" الى أن القيادة السياسية حريصة كل الحرص على رعاية أبنائها فى الداخل والخارج، والذى بدا واضحاً بكافة المبادرات التى تم تحقيقها فى ضوء ذلك، حيث وجهت جزيل الشكر والتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية و اجهزة الدولة، على هذا الجهد الكبير واهتمامهم الكبير بالمواطن المصرى ..

فيما وقد أعرب الصيادين عن تقدير أبناء مصر لجهود السيد رئيس الجمهورية والحكومه المصرية لتلك الجهود، كما رحبو بلقائهم مع الدكتورة منال عوض فور وصولهم أرض المحافظة..

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