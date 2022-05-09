عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

غرامة وسحب الرخصة.. عقوبة استخدام أجهزة تنبيه أو مصابيح مخالفة لقانون المرور

مرور
مرور

أكد اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أنه سيتم ضبط أي سيارة تستخدم أجهزة تنبيه أو مصابيح مخالفة للقانون.
وقال “قريطم”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «سيتم ضبط أي سيارات تستخدم أجهزة تنبيه أو مصابيح مخالفة للقانون، أو زجاج مفيم مخالف»، مؤكدا أن القانون يطبق على الجميع دون استثناء أية فئات.
وتابع اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، «القانون لا يعرف الوظائف، سيتم مصادرة السيارة المخالفة وسحب الرخصة، ثم توقيع غرامة تتراوح من 500 إلى ألف جنيه»، مؤكدا أنه لا يوجد تصالح حال استخدام السارينة الخاصة بالشرطة والإسعاف. 
ولفت اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إلى أن القانون الجديد الذي سيناقش في البرلمان سيراعي تشديد العقوبة على هذه المخالفات.
 

مدحت قريطم وزير الداخلية م أجهزة تنبيه مصابيح مخالفة القانون الجديد وقيع غرامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون الذهب.. ارتفاع تاريخي في الأسعار اليوم والجرام يتخطى 1300 جنيه

قصة وقف الشيخ محمد علي الطاروطي من الإذاعة.. ونقابة القراء تحيله للتحقيق

بعد ظهوره فى فيديو يعد نقودا.. ضبط متسول الإسكندرية

زعيم كوريا الشمالية يلقي بـ مسئول في حوض أسماك متوحشة

سعر الدولار فى مصر اليوم الاثنين 9-5-2022

الجمهور هيرميك بالبيض.. ماذا دفع مجدي الهواري للهجوم القاسي على محمد صلاح ؟

الذنوب التي لا تغفر بالتوبة .. 3 كبائر احذر الوقوع فيها

توفيت عائلة بسببك.. سر رسالة وجدت قرب حريق عقار مدينة نصر |فيديوجراف

موضوعات متعلقة

الداخلية تضبط 1204 قضايا تموينية

ترشيحاتنا

بعد أنباء رحيل الدون.. بيكهام: نأمل بقاء رونالدو مع اليونايتد لعام أوعامين

انخفاض أسعار النفط العالمية بأكثر من 5%

استقرار سعر الدولار فى البنوك اليوم

مربوحة تطل بالأبيض.. كيف احتفلت رحمة أحمد بعيد ميلادها ؟

4500 جنيه الحد الأقصى .. تكاليف تسجيل العقارات والشاليهات بالشهر العقاري

في سرية تامة.. علاج مجاني لـ 46 ألف مدمن مخدرات خلال 4 أشهر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد... الصور الكاملة لجنازة والد الفنان محسن منصور

قوات حرس الحدود تضبط أسلحة ورشاشات وآر بي جي ببحر الرمال الأعظم

تعرف على شكلها ومناطق ظهورها| "سمكة الأرنب" ترعب المواطنين وتتسبب في تسمم أسرة كاملة

زيلينسكي يمنح وسام الشرف الأوكراني لـ كلب |شاهد

فيديو

متعدد العلاقات النسائية ومبتور العضو.. تحريات مقتل «ميكانيكي كرداسة» تكشف مفاجأة "فيديوجراف"

موجز صدى البلد الإخباري.. انخفاض سعر الذهب.. عقوبات مخالفة مواعيد إغلاق المحال

قوات حرس الحدود تضبط أسلحة ورشاشات وآر بي جي ببحر الرمال الأعظم

وزير الدفاع يلتقى قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون العسكري

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الحروب الحديثة والهوية الوطنية

د/علاء الشال

كيف تقضي أجمل عشرين عاما في حياتك؟

خالد الشناوي

احذروا كتب الصلابي مؤرخ الجماعة الإرهابية

مني أحمد

الانتخابات التشريعية.. هل تعيد الحياة للبنان

د. ماريان جرجس

حفنة من الحنطة ومقدار من الأمل

كريمة أبو العينين

المهنة ناصح أمين

إلهام أبو الفتح

واقتربت الثانوية العامة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "24"

اﻟﻤﺰﻳﺪ