غرامة وسحب الرخصة.. عقوبة استخدام أجهزة تنبيه أو مصابيح مخالفة لقانون المرور

أكد اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أنه سيتم ضبط أي سيارة تستخدم أجهزة تنبيه أو مصابيح مخالفة للقانون.

وقال “قريطم”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «سيتم ضبط أي سيارات تستخدم أجهزة تنبيه أو مصابيح مخالفة للقانون، أو زجاج مفيم مخالف»، مؤكدا أن القانون يطبق على الجميع دون استثناء أية فئات.

وتابع اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، «القانون لا يعرف الوظائف، سيتم مصادرة السيارة المخالفة وسحب الرخصة، ثم توقيع غرامة تتراوح من 500 إلى ألف جنيه»، مؤكدا أنه لا يوجد تصالح حال استخدام السارينة الخاصة بالشرطة والإسعاف.

ولفت اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إلى أن القانون الجديد الذي سيناقش في البرلمان سيراعي تشديد العقوبة على هذه المخالفات.

