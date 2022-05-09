مبروك عطية: يمكن إطعام 100مليون مصري يوميا من إخراج كفارة اليمين فقط

قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إنه لو تم إخراج كفارات الأيمان من الإطعام ، فإنه من الممكن إطعام الـ 100 مليون مصري من كفارة اليمين فقط.

وأضاف عطية، في فيديو له، أن هناك الملايين من المصريين يحلفون الأيمان كل يوم ولا يوفون بها، ولو أن 10 ملايين يوميا حلفوا اليمين ولم يوفوا به، فإنه يجب عليهم شرعا كفارة اليمين، وأول نوع في كفارة اليمين، هو إطعام عشرة مساكين، وبالتالي فإطعام عشرة مساكين عن 10 ملايين مكفر عن يمينه، فالحصيلة هي إطعام 100 مليون.

الصيام ليس كفارة اليمين

قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إنه أشيع بين الناس أن صيام ثلاثة أيام هو وحدها كفارة اليمين، ولكن الكفارة لا تبدأ بالصيام.

وأضاف عطية، في فيديو له، أن كفارة اليمين، تكون بإطعام عشرة مساكين أولا، فإن لم يتمكن من الإطعام فكسوة العشرة مساكين، فإن لم يتمكن من الكسوة فتحرير رقبة، فإن تعذرت هذه الأمور فصيام ثلاثة أيام.

واستشهد بقوله تعالى "لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ".

وأشار إلى أن الصيام هو آخر الكفارة ، وتناسوا أن أول أنواع الكفارة هو الإطعام والكسوة أو تحرير رقبة، واقتصروا في كفارة اليمين على الصيام فقط، منوها بأن كفارة اليمين هي فرض وواجب على المسلم الذي حنث في يمينه.

أنواع كفارة اليمين

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن كفارة اليمين، تكون عبارة عن عتق رقبة، أو إطعام ستين مسكينا أو كسوتهم، أو صيام ثلاثة أيام.

وأضاف أمين الفتوى، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، أن المسلم لو كان قادرا على الإطعام أو الكسوة، فلا يجوز له الانتقال مباشرة إلى الصيام.

وأشار إلى أن البعض يرى أن كفارة اليمين فقط منحصرة في الصيام، ويتركون بند إطعام المساكين أو كسوتهم.

وأوضح، أن الشرع الحنيف، تظهر سماحته في هذا الموقف، فالإسلام ينظر إلى النفع المتعدي إلى الغير، ولذلك يولى الإطعام لأنهم يخرج للفقراء والمساكين، ويؤخر الصيام لأنه للمسلم نفسه ولا يتعدى نفعه للغير.

خطأ شائع في كفارة اليمين

قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء إن هناك خطأ شائعا يقع فيه الكثير فيما يخص كفارة اليمين وهو أنه إذا كان عليه كفارة فتجده يصوم 3 أيام مباشرة ، رغم أن لديه القدرة على إطعام عشرة مساكين ، لذلك فالإطعام مقدم على الصيام كما جاء في القرآن الكريم .

وأضاف عويضة عبر البث المباشر على صفحة الإفتاء الرسمية على فيسبوك: "تحرير الرقبة لم يعد موجودا في وقتنا الحالي فبالتالي نبدأ بالإطعام فإذا الذي كان عليه الكفارة قادرا على الإطعام فلا يجوز الصيام وإن كان غير قادر فيصوم".

وتابع: "يجوز إعطاء الأخ الفقير أموال من الإطعام او الطعام كله إذا كان فقيرا يستحق ذلك ، فهو اولى وسيحصل صاحب الكفارة على ثوابين الإطعام وصلة الرحم".

هل يجوز إعطاء كفارة اليمين لشخص واحد ؟



أجاز الأوزاعي دفع الطعام أو الكسوة إلى مسكين واحد، وقال الحنفية بالجواز، وهو رواية عن أحمد، لكن تكرر على المسكين كل يوم ولا تدفع له في يوم واحد.

وبين الله تعالى كيفية التكفير عن اليمين كما ورد في قوله تعالى: «لا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ»، فكفارة اليمين بالترتيب: إطعام عشرة مساكين من أوسط طعام أهل البلد الذي يسكن فيه الحالف، ثانيًا: أو كسوة عشرة مساكين ما يُجزئ في الصلاة، ثالثًا: إعتاق رقبة، رابعًا: صيام ثلاثة أيام.

ومقدار الإطعام هو ما يكفى غداء وعشاء لكل مسكين من متوسط ما يتغذى به الإنسان الذي وجبت عليه الكفارة، وذلك يختلف باختلاف المستوى الاقتصادي، ولا يراعى فى ذلك وسط المساكين الذين يأخذون الكفارة، وكذلك الأمر فى الكسوة.