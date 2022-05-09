رئيس مياه الشرقية يتفقد محطات أبو كبير وههيا والإبراهيمية

أجرى المهندس عامر كمال ابو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية زياره مفاجئة لعدد من المحطات بأفرع الشركة المختلفة، شملت تفقد محطات مياه الإبراهيمية، ومياه كفور نجم بمركز الإبراهيمية، ومحطة مياه هربيط بمركز ابو كبير ، والمحطة اليابانية المرشحة وتوسعاتها ومحطة المياه المطورة بمركز ههيا.

وأكد أبوحلاوة على ضرورة المتابعة الدورية للمحطات للاطمئنان على الحالة الفنية لها ومدى جاهزيتها ومتابعة حسن سير وانتظام العمل بالمحطات، وذلك فى إطار توجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بضرورة المرور الميدانى ورفع درجات الاستعداد القصوى بجميع محطات إنتاج مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي.



وأشار إلى اهتمام الدولة بتطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، لما لها من أهمية كبيرة فى توفير حياة كريمة وصحية.