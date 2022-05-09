ساخر وغير تاريخي.. أمريكا تعلق على خطاب بوتين في يوم النصر

وصفت وزارة الخارجية الأمريكية، خطاب “يوم النصر” الذي أدلى به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه “ساخر” و “غير تاريخي” وسط الحرب الدائرة في أوكرانيا.

ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس التصريحات بأنها “غير تاريخية ومنفصلة عن الواقع” خلال المؤتمر الصحفي اليومي.

وقال برايس: “على عكس ما سمعناه في موسكو، فإن حرب الاختيار هذه غير مبررة ومتعمدة و جلبت خسائر فادحة في الأرواح”.

وأضاف أن أي محاولات لتسمية الحرب الروسية بأنها “عمل دفاعي” وسط استمرار الضربات الجوية هي "عبثية".

وقال برايس إن الخطاب كان “ساخرًا” لأنه في يوم إحياء لذكرى الانتصار على الاستبداد والعدوان والقمع للنازية قبل عقود.

وأضاف أن بوتين “يحتفل بالميزات التي سعى العالم إلى التغلب عليها”.

وقال برايس إن الخطاب كان أيضا مثيرا للسخرية، لأن الانتصار الوحيد الذي يحدث الآن هو على الجانب الأوكراني.

وأرجع النجاحات التي تحققت خلال الصراع الذي دام 10 أسابيع إلى شجاعة وتصميم الشعب الأوكراني والدعم الذي قدمته الولايات المتحدة وحلفاؤها وشركاؤها.

وعندما سئل برايس عن الحشود الكبيرة التي خرجت للاحتفال بيوم نصر بوتين، قال إن ذلك يعد علامة على أن الشعب الروسي “يتغذى على نظام غذائي ثابت من التضليل والأكاذيب”.