أمريكا: قلقون من إمكانية ضم روسيا لمنطقتي دونيتسك ولوهانسك في أوكرانيا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة قلقة من أن روسيا قد تضم منطقتي دونيتسك ولوهانسك في أوكرانيا وإجراء استفتاء زائف هناك.

وقال برايس في إفادة صحفية، “شهدنا هذا الأمر مرارًا وتكرارًا، في شبه جزيرة القرم في شرق أوكرانيا. هذا ما فعلته السلطات الروسية في الماضي. لقد سعوا إلى الضم، وسعوا إلى إجراء انتخابات زائفة لإضفاء الشرعية على احتلالهم، ولا يزال قلقنا من أنهم سيحاولون القيام بذلك مرة أخرى في أراضي شرق أوكرانيا”.

وقال برايس، إن “الولايات المتحدة تواصل المراقبة عن كثب”، مشيرًا إلى أن واشنطن أعلنت عن هذه المعلومات بحيث “يكون العالم مفتاحًا” لما يحدث.

والأسبوع الماضي، قال سفير الولايات المتحدة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إن لدى الولايات المتحدة تقارير استخباراتية “موثوقة للغاية” تفيد بأن روسيا ستحاول ضم مناطق دونيتسك ولوجانسك “في وقت ما في منتصف مايو”، وأن هناك خططًا لإنشاء “جمهورية شعبية” مماثلة في خيرسون.