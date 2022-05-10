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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مربوحة.. رحمة أحمد: تعرضت لنوبات بكاء خوفا من عدم إتقان الدور.. فيديو

رحمة أحمد
رحمة أحمد

قالت الفنانة رحمة أحمد "مربوحة"  في مسلسل  "الكبير أوي"  أنها بدأت تتنفس بعد إصابتها بوعكة صحية بعد الانتهاء من تصوير المسلسل.

وكشفت خلال لقائها التليفزيوني عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:مازحة : "الحمد لله ودوني الورشة بعد ماتعبت ". 

وأكملت : "وقت المسلسل لما عملته مافكرتش إني أتوقع اصلاً  وركزت بس أعمل الشغل اللي عليا وسبت الباقي على ربنا حتى فاجاني رد فعل الجمهور وكنت مرعوبة مش خايفة بس".

وكشفت أنها تعرضت لنوبات بكاء أثناء تصوير المسلسل من شدة خوفها من عدم إتقان الدور قائلة : "جات عليا فترات كنت بعيط كتير أوي من الرعب ورحت للمخرج المنفذ محمد خيري وقلتله أنا حاسة إني ممكن مقدرش أكمل المسلسل وكنت مضغوطة جداً  ومرعوبة لان ده وضع مهم وكانت خطوة جديدة ومهمة ولازم أستغلها مظبوط وكان لازم أستغلها بشكل كويس".

ورداً على سؤال الحديدي هل عرفك الناس في الشارع الآن قالت :  "آه بالفعل  قبل كده أيام مسرحية أمين وشركاه كنت بعمل المسرحية وكان الناس مش بتاخد بالها وقتها تخيلت أن المسلسل   هيكون كده برضه لكن ما حدث أني تفاجأت بالفعل بما حدث  والناس عرفتني وكان أول حد قالي يا مربوحة في الشارع وطلعت أجري".

مربوحة الكبير أوى لميس الحديدي محمد خيري مسلسل الكبير أوي

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