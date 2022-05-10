مجموعي في الثانوية العامة 96.9%.. مربوحة تكشف تفاصيل حياتها الشخصية لأول مرة|فيديو

قالت الفنانة رحمة أحمد "مربوحة" في مسلسل "الكبير أوي" رداً على سؤال الحديدي حول إحساس الشهرة بين الجماهير، أن لكل عمل إيجابيات وسلبيات وتختلف من فنان لآخر.



تابعت "أحمد" خلال لقائها التليفزيوني عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "فيه ممثل ممكن يتقبل الناس في الشارع بسبب الشهرة بشكل كبير وعادي وأنا مش ضد حب الناس لكن أنا بيجيلي توتر كبير في حال وجود عدد كبير من الناس".



وواصلت : "بتوتر من الزحمة الكتيرة بيجيلي "فوبيا" أو لما يبقى فيه طلبات كتيرة ".

وكشفت رحمة أحمد أنها قاهرية من الحسين وتخرجت في كلية العلوم قسم ميكروبيولوجي قائلة : "كان نفسي أدخل كلية علاج طبيعي لكن لم أوفق بسبب المجموع فدخلت كلية علوم".

وتابعت : "كنت بذاكر في الثانوية العامة كويس ومجموعي 96.9% وكنت شاطرة ولي أخ توأم كان معايا في نفس الكلية والفرق بينا أني كنت بذاكر وهو لا وكان بيغش مني في الامتحان حتى جوزي بيقلي دايماً أنتي دحيحية".

ورداً على سؤال لميس الحديدي أخوكي دمه خفيف زيك قالت : لطيف بس هو بيشتغل في العقارات ومتخرج معايا من كلية العلوم".