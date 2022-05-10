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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم.. روجينا ضيفة رامي رضوان

روجينا
روجينا

تحل الفنانة روجينا، ضيفة على الإعلامي رامي رضوان، عبر برنامج مساء دي ام سي على قناة dmc الفضائية اليوم، للحديث عن مسلسل انحراف للمخرج رؤوف عبد العزيز، الذي لعبت بطولته في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي.

 

وشاركت روجينا فى السباق الرمضاني المنقضي بمسلسل مسلسل "انحراف"، المأخوذ عن أحداث حقيقية، تدور فى دراما تشويقية مليئة بالغموض حول عن إنحراف عدد من الشخصيات عن الطبيعة البشرية يصطدمون بطبيبة نفسية التي تقدمها النجمة روجينا، و تقرر تعديل المسار بطريقتها الخاصة.

 

شارك روجينا بطولة مسلسل" انحراف" الفنانة القديرة لوسي، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وعبد العزيز مخيون، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، ورانيا محمود ياسين، ومحمد كيلاني، وأحمد صفوت، وسما إبراهيم، وميدو عادل، ومحمد مهران، وتأليف مصطفى شهيب، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

روجينا تعلن عرض مسلسلها الجديد كيد الحريم.. غدا

لوسي لصدى البلد: وافقت على مسلسل انحراف بسبب روجينا

نجوم مسلسل انحراف في ضيافة صدي البلد 
حل نجوم وصناع مسلسل انحراف، ضيوفا على موقع صدى البلد الإخباري، في ندوة صحفية ليلة أمس الجمعة 22 مارس، للاحتفال بالنجاح الكبير الذي حققه المسلسل في الموسم الدرامي الرمضاني الحالي لعام 2022.

وحضر المخرج رؤوف عبد العزيز، والنجمة روجينا، والنجمة لوسي، والفنان رامي الطمباري، والفنانة نانسي صلاح، والمستشار الإعلامي للمسلسل/ إسلام غنيم، للاحتفال بنجاح المسلسل الذي حققه ووضعه في قائمة المسلسلات الأعلى مشاهده خلال الموسم الدرامي الرمضاني الحالي.

وكشف نجوم وصناع مسلسل انحراف، كواليس التصوير، التي حدثت بداية من التحضير، مرورا، بالتصوير الفعلي له، وسيقوم موقع صدى البلد الإخباري

المسرح العربي رمضان الاعلامي رامي رضوان رانيا محمود ياسين محمد لطفي روجينا

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