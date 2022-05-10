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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة دمياط

تحرير 1443 محضرا تموينيا بدمياط ضد المخالفين خلال أبريل الماضي

حملات علي الأسواق
حملات علي الأسواق بدمياط

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط  عن تحرير (١٣٤٣) محضراً ضد المخالفين خلال الحملات التى شنتها خلال شهر أبريل الماضي .

وتضمنت تحرير  (١٢٠) محضرا للمخابز لوجود مخالفات منها نقص وزن رغيف الخبز وعدم الالتزام بالمعايير والموازين المقررة والعمل دون ترخيص .

وبالمتابعة الميدانية على الأسواق ، فقد تم تحرير (١٢٢٣) محضراً لوجود مخالفات تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار وضبط حالات غش تجاري وعدم وجود شهادات صحية والذبح خارج المجازر .

وفي السياق ذاته ،فقد قامت المديرية بأخذ (٥٧) عينة غذائية  المطلوبة ، وكذا (٦٠) عينة من المطاحن، للتأكد من مطابقتها للمواصفات.

كما قامت المديرية بالتحفظ على ٢١٨ كجم من اللحوم والدواجن والسجق منتهي الصلاحية كما تحفظت على ٣٣٠ كيلو أرز و١٠٠ كيلو سكر و ١٢٠ كيلو دقيق للبيع بأزيد من التسعيرة .

فيما  أكدت المديرية  حرصها على تكثيف المرور على المنشأت التموينية بأنواعها ومكافحة الغش التجاري وضمان وصول الدعم لمستحقيه حيث أنها لا تدٌخر جهدًا في المرور و المتابعة الدورية على الأسواق والمخابز ومستودعات المواد البترولية تنفيذًا لتوجيهات محافظ دمياط فى هذا الشأن .

ياتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط  بتكثيف وتشديد الحملات الرقابية على الأسواق و المخابز ومستودعات الغاز ، و التأكد من توافر السلع و المواد البترولية بأسعارها المقررة ، وكذلك التزام المخابز بتوفير الخبز بالمواصفات والموازين المحددة

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