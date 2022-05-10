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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد حرمان 11 عاما.. سيناريوهات تتويج ميلان بلقب الدوري الإيطالي

فريق إيه سي ميلان
فريق إيه سي ميلان

بات فريق إيه سي ميلان بقيادة مديره الفني ستيفانو بيولي، قريبا من تحقيق حلم جماهيره بتحقيق لقب الدوري الإيطالي، بعد حرمان 11 عاما.

وقطع ميلان خطوة كبيرة نحو الفوز بلقب الدوري الإيطالي، بعد الفوز على هيلاس فيرونا بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء، أول أمس الأحد، ضمن منافسات  الجولة الـ 36.

الفوز رفع رصيد إيه سي ميلان إلى 80 نقطة، وبفارق نقطتان عن إنتر ميلان صاحب المركز الثاني، حيث تقتصر المنافسة على الثنائي قبل جولتين من نهاية المسابقة.

سيناريوهات تتويج ميلان بلقب الدوري الإيطالي:

فوز ميلان بالمباراتين المقبلتين، في مسابقة الدوري الإيطالي، يضمن له التتويج بلقب الدوري الإيطالي، دون النظر لأي حسابات آخرى.

السيناريو الثاني، هو فوز ميلان على أتالانتا في الجولة المقبلة، مع تعادل أو خسارة إنتر أمام كالياري، حيث سيتوج الروسونيري رسميا بطلا للدوري الإيطالي، قبل جولة من النهاية.

وفي حال تعادل ميلان مع أتالانتا مع خسارة إنتر أمام كالياري، سيحسم الروسونيري لقب الدوري الإيطالي رسميا، قبل جولة من النهاية أيضا، بسبب تفوقه على الأفاعي في المواجهات المباشرة.

في حال تعادل ميلان أمام أتالانتا مع فوز إنتر ميلان على كالياري، سيصبح ميلان مطالبا بالفو على ساسولو في الجولة الأخيرة، لحسم اللقب.

يذكر ان آخر تتويج لفريق ميلان بلقب الدوري الإيطالي كان موسم 2010-2011

أرقام ميلان في الدوري الإيطالي هذا الموسم:

خاض فريق ميلان 36 مباراة في مسابقة الدوري الإيطالي هذا الموسم، فاز في 24 لقاء، وتعادل في 8 مواجهات، وخسر في 4 مناسبات.

سجل ميلان 64 هدفا، في مسابقة الدوري الإيطالي، وهو رابع أقوى خط هجوم بعد إنتر ميلان (78) هدفا، ولاتسيو (72 هدفا) ونابولي (68) هدفت.

استقبلت شباك ميلان 31 هدفا هذا الموسم، وهو أقوى خط دفاع في الدوري الإيطالي، بالتساوي مع إنتر ميلان ونابولي.

حقق ميلان الفوز في آخر 4 مباريات في مسابقة الدوري الإيطالي، حيث تغلب على جنوى 2-0، ولاتسيو 2-1، وفيورنتينا 1-0، وهيلاس فيرونا 3-1.

موعد مباراتي ميلان في الدوري الإيطالي:

يستضيف فريق ميلان أتالانتا الأحد المقبل، على ملعب سان سيرو، في تمام السادسة مساء.

المباراة الأخيرة لفريق ميلان ستكون “خارج الديار” أمام ساسولو يوم الاحد 22 مايو.

 

 

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