تفاصيل الاستعدادات والتسهيلات الجديدة لموسم الحج هذا العام|فيديو

قال أيمن عبد الموجود، مساعد وزير التضامن الاجتماعى، إنه منذ أن أعلنت المملكة العربية السعودية فى بداية شهر رمضان عن استقبال الحجاج، عقد مجلس الوزراء اجتماعا مباشراً لاتخاذ قرار تنفيذ رحلة الحج لهذا العام.

وأضاف “عبد الموجود”، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج 8 الصبح، المذاع على فضائية دى إم سى، أنه بالطبع تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية حفاظاً على صحة المواطنين والتى تضمن سلامة المواطنين.

وأشار مساعد وزير التضامن الاجتماعى، إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات الخاصة بموسم الحج، وتم فتح التقديم للجمعيات، ويشترط فى التقديم للحج أن يكون مسجل فى أحدى الجمعيات الأهلية بغض النظر عن تاريخ الاشتراك، ولابد أن يكون مرة على هذه الجمعية سنه ميلادية.

وتابع مساعد وزير التضامن الاجتماعى، أن المملكة العربية السعودية أعلنت عدم استقبالها الحجاج فوق سن الـ 65 عام، فى إطار الحفاظ على سلامة المواطنين، وبالنسبة للسيدات فتحت الـ 45 عام يشترط وجود محرم شرعى.

وأكد مساعد وزير التضامن الاجتماعى، أن الحج لابد ان يكون حاصل على اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا، وعمل PCR قبل السفر بـ 72 ساعة.