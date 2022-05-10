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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 74 حالة تعد على أراضى زراعية خلال شهر أبريل بالمنيا

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا، جهودها فى تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حسم للمخالفين، من خلال تنفيذ الإزالات الفورية وتحرير محاضر للمخالفين.

يأتى ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بمواصلة حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية، وأملاك الدولة.

من جانبه قال  محمد حلمي رئيس مركز ومدينة  المينا ، إن الوحدة المحلية لمركز المنيا تواصل رصد حالات التعدى بالبناء المخالف والعشوائى بدون ترخيص وعلى الأراضى الزراعية، حيث شنت حملات خلال شهر ابريل بلغ إجمالي الازالات على املاك الدوله (99) حالة بمساحه (8125 م) منها (74) حالة تعدي على أراضي زراعية بمساحه  فدان و11 قيراط  ، و(5) حالات تعدى على أملاك دولة بمساحه (513م )، و( 20 )  حالة تعدى بالبناء المخالف  فى المهد بمساحه ( 1327 م) ،مشيراً إلى انه تم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

فى نفس السياق تمكنت الوحدة المحلية لقرية البرجاية من ايقاف وإزالة حالة تعدى بالبناء على الأراضى الزراعية  ، كما تمكنت الوحدة المحلية لقرية بنى محمد سلطان من إيقاف وإزالة شدة خشبية لصب سقف مخالف بدون ترخيص.
 

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