محافظ سوهاج يتفقد عملية توريد الأقماح بصوامع مطاحن مصر العليا

قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، بجولة ميدانية تفقد خلالها توريد الأقماح بصوامع شركة مطاحن مصر العليا بأولاد نصير بمركز سوهاج.

وذلك بحضور المهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بسوهاج، والمهندس خميس محمد علي القائم بأعمال وكيل وزارة الزراعة، وعبد القادر سيد أحمد رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن مصر العليا بسوهاج، وعدلي أبو عقيل رئيس مركز ومدينة سوهاج.

وتفقد المحافظ معمل الفرز وتنقية القمح والذي يشرف عليه لجنة مشكلة من التموين والزراعة والهيئة العامة لسلامة الغذاء، واستمع إلى شرح مفصل عن أعمال أخذ العينات، وتحديد درجات نقاء القمح، كما تفقد أعمال تفريغ القمح بالصوامع، موجها باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتيسير على الموردين.

وأوضح محافظ سوهاج أن محصول القمح هذا العام مبشر، ومن المتوقع أن يصل الإنتاج إلى 350 ألف طن من إجمالي مساحة 211 ألف و862 فدان قمح موزعة علي مراكز المحافظة المختلفة.

وأشار إلى أنه من المتوقع زيادة إقبال المزارعين على توريد القمح مع توالي عمليات الحصاد خلال الفترة القادمة، لافتا إلى أنه بلغ إجمالي الكميات الموردة من الأقماح بالصوامع والشون المطورة بنطاق المحافظة حتى الآن 17 ألف و115 طن و 167 كيلو من الأقماح.

وقال عبد القادر سيد أحمد رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن مصر العليا بسوهاج إن صومعة سوهاج بأولاد نصير بها ٦خلايا لتخزين القمح بسعة تخزينية٣٠ ألف طن، مشيرا إلى أن ما تم توريده بالصومعة حتى الآن بلغ 3 آلاف و137 طن من القمح.