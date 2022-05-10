الفنانة غادة طلعت: أحب أداء الشخصيات الواضحة.. وتعبت نفسيا خلال مسلسل الاختيار

أكدت الفنانة غادة طلعت أنها رفضت العديد من الأدوار المعروضة عليها من مسلسلات فى رمضان وذلك بسبب أن الأدوار لم تكن مؤثرة، قائلة: "كنت حاسة إنى محتاجة دور قوى ومؤثر بعيداً عن المساحة.. بس ميقلش عن الاختيار".

وأضافت غادة طلعت، خلال لقائها ببرنامج "صباح الورد" المُذاع على قناة TeN، أن دورها فى مسلسل “المشوار” لم تكن مساحته كبيرة، ولكنه دور صعب ومشاعرها فيه مختلطة، متابعة: "أنا بسيب نفسى للشخصية أكثر من اللازم مبهتمش شكلى يكون.. أو المجهود قد إيه.. أهم حاجة لازم أصدق اللى بعمله".

وأشارت الفنانة غادة طلعت، إلى أنها تحب الشخصيات القوية الواضحة، موضحة: "أنا بحط نفسى مكان الشخصية اللى فى الدور.. وبذاكر الشخصية كأنها أنا".

وتابعت الفنانة غادة طلعت، أن "مشهد فض رابعة كان صعبا جداً وتعبت نفسياً فيه.. وفى شعرة بين الشخصية الحقيقية والصادقة والمصطنعة".