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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قضايا الدولة: فرز الأصوات بانتخاب نقيب المحامين لن يبدأ إلا بـ3000 ورقة

صدى البلد

أعلنت اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية للمحامين، أن العملية الانتخابية لشغل مقعد نقيب المحامين بنقابة شمال الجيزة الفرعية، تسير في انتظامٍ تام.

وصرح المستشار عبدالناصر أبو العزم، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية التابعة لنقابة المحامين، بأنه تجرى اليوم الثلاثاء عملية الانتخابات لشغل مقعد نقيب المحامين بنقابة شمال الجيزة الفرعية .

وتابع: «تجرى الانتخابات في (٦) جزئياتٍ مشكّلة للنقابة الفرعية، بواقع (٢٢) لجنة فرعية، وذلك تحت إشرافٍ قضائيٍّ كامل، وعلى رأس كل لجنة مستشار من هيئة قضايا الدولة، ويعاونه عدد كافٍ من الموظفين».

وأكد رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، أن عملية التصويت بدأت في تمام الساعة التاسعة صباحًا وسوف تستمر حتى الخامسة مساءً، مشيرًا إلى أن عملية الفرز لن تبدأ إلا بعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني؛ إعمالًا لنص المادة (١٢٤) من قانون المحاماة، وهو عدد ( ٣٠٠٠) ناخب.

وأضاف أن فترة التصويت ستتخللها ساعة راحة، تبدأ من الثانية والنصف وحتى الثالثة والنصف، وتستم عملية التصويت خلالها دون غلق اللجان حتى يتمكن جموع السادة المحامين من الإدلاء بأصواتهم.
وتجرى اليوم انتخابات نقابة شمال الجيزة على منصب النقيب، كما يتم إجراء انتخابات الإعادة ١٧ / ٥ / ٢٠٢٢ ، في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني اليوم.

تجرى الانتخابات بإشراف الأمين العام، حسين الجمال، ووكيلا اللجنة المشرفة على الانتخابات  عبدالحفيظ الروبي، ومحمود الداخلي، الأمين العام المساعد، وبرعاية الأستاذ مجدى سخى، القائم بأعمال النقيب العام للمحامين.

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