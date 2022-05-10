نقابة المهندسين بالإسكندرية تنظم يوما صحيا مجانيا للأعضاء وأسرهم

تنظم نقابة المهندسين في الإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودى ، ولجنة الرعاية الصحية والمعاشات برئاسة المهندس أحمد محمود يوم صحي مجاني للمهندسين وذويهم وذلك يوم الجمعة الموافق 13 مايو الجارى من الساعة الواحدة ظهرا حتى الخامسة بنادى المهندسين.

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وقال المهندس أحمد محمود، رئيس لجنة الرعاية الصحية والمعاشات، أن اليوم الصحى يأتى فى إطار اهتمام النقابة بضرورة الكشف الطبى الدورة للمهندسين وذويهم وتقدم النقابة الخدمة مجانية لأعضاء النقابة .

وأضاف أن اليوم الصحي يشمل كشف قلب، رسم قلب، قياس ضغط السكر، قياس الوظائف الحيوية، موضحا أن كافة الخدمات تقدم مجانا للمهندسين وأسرهم داخل نادى المهندسين بسابا باشا .