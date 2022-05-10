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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

محافظ مطروح: نسعى لتعظيم الثروة السمكية والاستغلال الأمثل للساحل

المؤتمر الإفريقي
المؤتمر الإفريقي

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، عن أن محافظة مطروح تسعى بجهود كبيرة بالتعاون مع الهيئة العامة للثروة السمكية لتعظيم الاستغلال الأمثل لساحل البحر الأبيض المتوسط والتواصل الدائم والمستمر مع جمعية صيادين مطروح .

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القومي لعلوم البحار: حددنا الفرص المتاحة لتطوير مبادرات تنمية القدرات للقارة الإفريقية

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معهد بحوث البحار: نسعى لتحفيز الجهود المبذولة على نطاق القارة الأفريقية

واضاف "شعيب" خلال كلمته في المؤتمر الإفريقي لتحديد الأولويات وتطوير الشراكة لعقد الأمم المتحدة لعلوم المحيطات من أجل التنمية المستدامة "الوضع الحالي.. التحديات والفرص"، ، إنه قد بذلنا مجهود كبير خلال أشهر استعداد لمؤتمر والذي هدفه التحول الى حالة الاقتصاد الأزرق بمشاركة كافة الجهات المعنية التي أظهرت مجهود مشرف ويظهر أيضا خلال المؤتمر الذي سيعقد في شرم الشيخ .

ويعقد المؤتمر برعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تنطلق غدًا أولى أيام المؤتمر الإفريقي لتحديد الأولويات وتطوير الشراكة لعقد الأمم المتحدة لعلوم المحيطات من أجل التنمية المستدامة "الوضع الحالي.. التحديات والفرص"، والذي تستضيفه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد برئاسة د. عمرو زكريا حمودة، وذلك خلال الفترة من 10 إلى 12 مايو 2022، وتشارك فى تنظيمه اللجنة الحكومية الدولية لعلوم البحار التابعة لليونسكو من خلال لجنتها الفرعية لإفريقيا (IOCAFRICA)، وذلك بأحد الفنادق بالقاهرة.

المؤتمر الأفريقي لتسخير علوم المحيطات من أجل التنمية المستدامة
المؤتمر الأفريقي لتسخير علوم المحيطات من أجل التنمية المستدامة
المؤتمر الأفريقي لتسخير علوم المحيطات من أجل التنمية المستدامة
المؤتمر الأفريقي لتسخير علوم المحيطات من أجل التنمية المستدامة
المؤتمر الأفريقي لتسخير علوم المحيطات من أجل التنمية المستدامة
المؤتمر الأفريقي لتسخير علوم المحيطات من أجل التنمية المستدامة
المؤتمر الأفريقي لتسخير علوم المحيطات من أجل التنمية المستدامة
المؤتمر الأفريقي لتسخير علوم المحيطات من أجل التنمية المستدامة
المؤتمر الأفريقي لتسخير علوم المحيطات من أجل التنمية المستدامة
المؤتمر الأفريقي لتسخير علوم المحيطات من أجل التنمية المستدامة
المؤتمر الأفريقي لتسخير علوم المحيطات من أجل التنمية المستدامة
المؤتمر الأفريقي لتسخير علوم المحيطات من أجل التنمية المستدامة
المؤتمر الأفريقي لتسخير علوم المحيطات من أجل التنمية المستدامة
المؤتمر الأفريقي لتسخير علوم المحيطات من أجل التنمية المستدامة
المؤتمر الأفريقي لتسخير علوم المحيطات من أجل التنمية المستدامة
المؤتمر الأفريقي لتسخير علوم المحيطات من أجل التنمية المستدامة
المؤتمر الأفريقي لتسخير علوم المحيطات من أجل التنمية المستدامة
المؤتمر الأفريقي لتسخير علوم المحيطات من أجل التنمية المستدامة
المؤتمر الأفريقي لتسخير علوم المحيطات من أجل التنمية المستدامة
المؤتمر الأفريقي لتسخير علوم المحيطات من أجل التنمية المستدامة
المؤتمر الأفريقي لتسخير علوم المحيطات من أجل التنمية المستدامة
المؤتمر الأفريقي لتسخير علوم المحيطات من أجل التنمية المستدامة
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