حزب إرادة جيل يرحب بمبادرة الرئيس السيسي لعقد مؤتمر للحوار الوطني للشباب

أعلن النائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأمين عام حزب إرادة جيل، ترحيب وتأييد الحزب بجميع قياداته ونوابه وأعضاه وأماناته بالمحافظات بالمبادرة الرئاسية التي طرحها وإعلانها الرئيس عبدالفتاح السيسي بعقد مؤتمر للحوار السياسي دون استثناء أو اقصاء لأحد من الأحزاب والقوي السياسية الوطنية لوضع خارطة طريق لعبور مصر التحديات الراهنة ودخول عصر الجمهورية الجديدة.

وأكد النائب محمد تيسير مطر أن شباب مصر بصفة عامة وشباب حزب إرادة جيل يوجهون رسالة شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي علي تلك المبادرة الرئاسية من أجل هذا الحوار، لأنه كما أعلن الرئيس أن مصر وطن يتسع للجميع وأن الحوار هو أفضل وسيلة لحل المشاكل والتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه مصر وتحتاج إلي تكاتف الجميع.

وأشار "مطر" إلي أن حزب إرادة جيل يسعده أن يشارك في هذا المؤتمر ويطرح أفكار ورؤى تخدم الوطن والمواطن في المقام الاول حفظ الله مصر وشعبها ورئيسها وجيشها وشرطتها وتحيا مصر.

يذكر أن الأكاديمية الوطنية للتدريب أصدرت بيانًا بشأن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للمؤتمر الوطني للشباب، والذي يتم تنظيمه تحت مظلة الأكاديمية الوطنية للتدريب، خلال إفطار الأسرة المصرية، بالتنسيق مع جميع التيارات السياسة الحزبية والشبابية لإدارة حوار وطني حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، ورفع نتائج هذا الحوار إلى الرئيس شخصيًا.

وأكدت الأكاديمية الوطنية للتدريب أنها سوف تقوم بإدارة هذا الحوار الوطني بكل تجرد وحيادية تامة، على أن يتمثل دورها في التنسيق بين الفئات المختلفة المشاركة بالحوار دون التدخل في مضمون أو محتوى ما يتم مناقشته، من أجل إفساح المجال أمام حوار وطني جاد وفعال وجامع لجميع القوى والفئات، ويتماشى مع طموحات وتطلعات القيادة السياسية وكذا القوى السياسية المختلفة، ليكون خطوة في غاية الأهمية تساعد على تحديد أولويات العمل الوطني وتدشن لجمهورية جديدة تقبل بالجميع ولا يمكن فيها أن يفسد الخلاف في الرأي للوطن قضية.