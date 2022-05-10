وزير العدل: مناقشة قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين قريبا

قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن هناك مشروع قانون للأحوال الشخصية خاص بالمواطنين المسيحيين، موضحا أنه سيتم مناقشته قريبا.



وأكد وزير العدل خلال استضافته ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، الذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أنه سيتم معالجة الأمور المتعلقة بالطلاق بالتوافق بين الطوائف المسيحية.



ولفت وزير العدل، إلى أن هناك بعض الدول العربية بدأت في تطبيق إذن من القاضي قبل التعدد.

وأكد وزير العدل، أن المواطن المسلم لا يستطيع ان يقوم بالتعدد في الزواج قبل طبيق قانون البلد الذي يعيش فيها.