عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تمريض عين شمس تعلن جدول امتحانات مرحلة البكالوريوس الترم الثاني

جدول امتحانات مرحلة
جدول امتحانات مرحلة البكالوريوس بتمريض عين شمس

أعلنت إدارة كلية التمريض جامعة عين شمس جدول امتحانات مرحلة البكالوريوس الترم الثاني دور مايو.

كما أكدت أن الكلية وضعت خطة تأمينية استباقية متكاملة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا والحفاظ على سلامة وأمن طلابها، من خلال لجان عليا متمثلة في لجنة متابعة سير العملية الامتحانية ولجنة للرعاية الطبية ولجنة للحراسة والأمن ولجنة للخدمات المختلفة ولجنة لمتابعة الإجراءات الاحترازية، مشيرة إلى أن هذه اللجان تم تشكيلها برئاستها وعضوية وكلاء الكلية بالتعاون مع رؤساء الأقسام ورؤساء الكنترولات ومختلف إدارات ووحدات الكلية.

وأضافت أن مهمة هذه اللجان، تذليل جميع العقبات أمام الطلاب وإتمام العملية الامتحانية بنجاح مع تحقيق أقصى درجات الأمان لأبناء الكلية خلال تلك الفترة، حيث قامت سيادتها بوضع حزمة من الإجراءات الاحترازية الوقائية لضمان سلامة جميع المشاركين في أعمال الامتحانات من طلاب وأعضاء هيئة تدريس وعاملين بالكلية.

ولفتت إلى أن تقديم ما يفيد الحصول على لقاح كورونا سيكون شرط دخول الامتحانات، فضلا عن الالتزام بارتداء الكمامة، وتقليل الأعداد داخل اللجان، وتوفير المطهرات وأجهزة قياس الحرارة.

 

txt

اليوم.. غلق باب التقديم لامتحانات الدراسات العليا 2022 بآداب عين شمس

txt

كلية الحقوق جامعة حلوان تنظم ندوة عن محو الأمية .. غدا

في نفس السياق تستعد جامعة عين شمس لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2021 - 2022 بجميع كليات الجامعة ومعاهدها، بالإضافة إلى تحديد المواعيد النهائية وإعلان جداول الامتحانات، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس.

جدول امتحانات مرحلة البكالوريوس الترم الثاني دور مايو بتمريض عين شمس
جدول امتحانات مرحلة البكالوريوس الترم الثاني دور مايو بتمريض عين شمس
جدول امتحانات مرحلة البكالوريوس الترم الثاني دور مايو بتمريض عين شمس
جدول امتحانات مرحلة البكالوريوس الترم الثاني دور مايو بتمريض عين شمس
جدول امتحانات مرحلة البكالوريوس الترم الثاني دور مايو بتمريض عين شمس
جدول امتحانات مرحلة البكالوريوس الترم الثاني دور مايو بتمريض عين شمس
جدول امتحانات مرحلة البكالوريوس الترم الثاني دور مايو بتمريض عين شمس
جدول امتحانات مرحلة البكالوريوس الترم الثاني دور مايو بتمريض عين شمس
جدول امتحانات مرحلة البكالوريوس الترم الثاني دور مايو بتمريض عين شمس
جدول امتحانات مرحلة البكالوريوس الترم الثاني دور مايو بتمريض عين شمس
جدول امتحانات مرحلة البكالوريوس الترم الثاني دور مايو بتمريض عين شمس
جدول امتحانات مرحلة البكالوريوس الترم الثاني دور مايو بتمريض عين شمس
جدول امتحانات مرحلة البكالوريوس الترم الثاني دور مايو بتمريض عين شمس
جدول امتحانات مرحلة البكالوريوس الترم الثاني دور مايو بتمريض عين شمس

والجدير بالذكر أن الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، نيابة عن الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، قد وقع بروتوكولاً للتعاون مع جيروم فونتانا رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مصر.

وحضر التوقيع الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤون المجتمع والبيئة، والدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق، والدكتور محمد الشافعى، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ياسين الشاذلى، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد فتحي خليفة، مدير مكتب التعاون الدولي بكلية الحقوق، على البدراوى، المستشار القانوني للجنة الدولية للصليب الأحمر.

يأتي توقيع هذا البروتوكول، وهو الأول من نوعه بين كليات الحقوق المصرية، تتويجا للنشاط الذي بدأ بين كلية الحقوق بجامعة عين شمس واللجنة الدولية للصليب الأحمر عندما استضافت الكلية المسابقة الوطنية الثالثة للقانون الدولي الإنساني في ديسمبر 2021.

جاء هذا البروتوكول لدعم الشراكة على مستويات مختلفة تشمل تنظيم المؤتمرات وورش البحث وكذلك تنظيم التدريبات وتسهيل الحصول على المنح لشباب أعضاء هيئة التدريس في مجال القانون الدولي الإنساني.

جامعة عين شمس امتحانات الفصل الدراسي الثاني الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس كلية الحقوق امتحانات مرحلة البكالوريوس Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10-5-2022

انفصال البلوجر أحلام عادل عن زوجها بعد أسابيع من الزفاف الأسطوري

وماتت مارينا صلاح| قصة ضحية الخطأ الطبي.. وكارثة حول أشعة صبغة العيون

مجبتش إزازة خمرة.. قصة طلاق البلوجر "أحلام عادل" وأغرب سبب للانفصال

بعد طلاق ابنته.. والد ياسمين صبري يخرج عن صمتة و يهدد بالقانون

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 10-5-2022

انتظروا جريمة قتل قريبا.. الداخلية تكشف تفاصيل الرسالة الغامضة

مارينا صلاح.. زوجة وأم دخلت المستشفى للكشف على عينها فخرجت جثة هامدة (القصة كاملة)

موضوعات متعلقة

لطلاب كلية الآداب جامعة عين شمس.. تعرف على أبرز التعليمات للخريجين

خبير: أسس ومعايير واضحة لتشجيع أعضاء هيئة التدريس للانخراط مع الكتب الرقمية

الكتاب الإلكتروني يوفر تكاليف استيراد الورق والطباعة.. سهولة الاطلاع عليه في أي وقت ومكان .. خبراء تعليم لـ"صدى البلد" : يجب تأمينه من السرقة.. وحفظ حقوق الملكية الفكرية للمؤلفين

خبير يطالب بتأمين الكتب الإلكترونية لحماية حقوق الملكية الفكرية لاعضاء هيئة التدريس

ترشيحاتنا

عدم التجديد لأبو جبل.. جنش يضع شرطًا للعودة إلى الزمالك الموسم المقبل

مباراة الأهلي والبنك في الدوري بطاقم تحكيم مصري

السعودية.. أرامكو تعلن أسعار البنزين لشهر مايو

أجمل دعاء في الصباح .. ردده بعد صلاة الفجر

بعد تجدد مفاوضات طرابزون التركي.. محمد شريف يطالب وكيله بحسم العرض مع الأهلي

الدولة تسعى لتأمين المخزون الاستراتيجي.. أسعار اللحوم بين الارتفاع والانخفاض في الأسواق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أزمة النهائي.. هل تنجح الحملة على فساد الكاف بقلب الطاولة لصالح الأهلي؟

تنمية الولاء للشباب.. وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لهيئة عمليات القوات المسلحة

طريق غامض من الطوب.. اكتشاف غريب في قاع المحيط الهادي

أول دليل على وجود الفضائيين.. صورة لـ طبق طائر عمرها 51 عامًا

فيديو

هاجمت شواطئ الإسكندرية .. كل ما تريد معرفته عن حشرة خنفساء الدعسوقة

كسر في الأسنان وتورم وجهها.. الفنانة ريهام حجاج تتعرض لإصابة بالغة

إتلاف الكهرباء والأقمار الصناعية.. خبراء الأرصاد يحذرون من طقس هذا الأسبوع

طلاق تامر حسني وارتباط أبو هشيمة بفنانة أخرى .. أغرب شائعات الوسط الفني

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

أمل دنقل حالة فريدة!

إبراهيم النجار

هبّة شعبية أم انتفاضة فلسطينية ثالثة؟

محمد شعبان

موتوا بغيظكم .. مصر باقية

محمد غنيم

محمد علي الطاروطي .. رأيناه أخطأ فقطَّعناه

محمد جمال دسوقي

شكرا أبطال المداح .. أديتم باتقان فأحببناكم !

المستشار أسـامة الصعيدي

الحروب الحديثة والهوية الوطنية

د/علاء الشال

كيف تقضي أجمل عشرين عاما في حياتك؟

خالد الشناوي

احذروا كتب الصلابي مؤرخ الجماعة الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ