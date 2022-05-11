تمريض عين شمس تعلن جدول امتحانات مرحلة البكالوريوس الترم الثاني

أعلنت إدارة كلية التمريض جامعة عين شمس جدول امتحانات مرحلة البكالوريوس الترم الثاني دور مايو.

كما أكدت أن الكلية وضعت خطة تأمينية استباقية متكاملة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا والحفاظ على سلامة وأمن طلابها، من خلال لجان عليا متمثلة في لجنة متابعة سير العملية الامتحانية ولجنة للرعاية الطبية ولجنة للحراسة والأمن ولجنة للخدمات المختلفة ولجنة لمتابعة الإجراءات الاحترازية، مشيرة إلى أن هذه اللجان تم تشكيلها برئاستها وعضوية وكلاء الكلية بالتعاون مع رؤساء الأقسام ورؤساء الكنترولات ومختلف إدارات ووحدات الكلية.

وأضافت أن مهمة هذه اللجان، تذليل جميع العقبات أمام الطلاب وإتمام العملية الامتحانية بنجاح مع تحقيق أقصى درجات الأمان لأبناء الكلية خلال تلك الفترة، حيث قامت سيادتها بوضع حزمة من الإجراءات الاحترازية الوقائية لضمان سلامة جميع المشاركين في أعمال الامتحانات من طلاب وأعضاء هيئة تدريس وعاملين بالكلية.

ولفتت إلى أن تقديم ما يفيد الحصول على لقاح كورونا سيكون شرط دخول الامتحانات، فضلا عن الالتزام بارتداء الكمامة، وتقليل الأعداد داخل اللجان، وتوفير المطهرات وأجهزة قياس الحرارة.

في نفس السياق تستعد جامعة عين شمس لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2021 - 2022 بجميع كليات الجامعة ومعاهدها، بالإضافة إلى تحديد المواعيد النهائية وإعلان جداول الامتحانات، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس.

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والجدير بالذكر أن الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، نيابة عن الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، قد وقع بروتوكولاً للتعاون مع جيروم فونتانا رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مصر.

وحضر التوقيع الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤون المجتمع والبيئة، والدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق، والدكتور محمد الشافعى، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ياسين الشاذلى، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد فتحي خليفة، مدير مكتب التعاون الدولي بكلية الحقوق، على البدراوى، المستشار القانوني للجنة الدولية للصليب الأحمر.

يأتي توقيع هذا البروتوكول، وهو الأول من نوعه بين كليات الحقوق المصرية، تتويجا للنشاط الذي بدأ بين كلية الحقوق بجامعة عين شمس واللجنة الدولية للصليب الأحمر عندما استضافت الكلية المسابقة الوطنية الثالثة للقانون الدولي الإنساني في ديسمبر 2021.

جاء هذا البروتوكول لدعم الشراكة على مستويات مختلفة تشمل تنظيم المؤتمرات وورش البحث وكذلك تنظيم التدريبات وتسهيل الحصول على المنح لشباب أعضاء هيئة التدريس في مجال القانون الدولي الإنساني.