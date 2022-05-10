كلية الحقوق جامعة حلوان تنظم ندوة عن محو الأمية .. غدا

تنظم كلية الحقوق جامعة حلوان ندوة توعوية بعنوان «محو الأمية واجب وطني ومسئولية مجتمعية»، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، والدكتورة أمل لطفي عميد الكلية، وإشراف الدكتور أحمد عبدالله وكيل الكلية لشئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع.

وتقام الندوة يوم الأربعاء ١١ مايو ٢٠٢٢ في تمام الساعة الحادية عشر في قاعة المحكة بالكلية.

وأوضحت الكلية أن الندوة يحاضرها الدكتور أحمد عبدالرشيد حسين، المنسق والمشرف العام للمشروع القومي لمحو الأمية بجامعة حلوان، ووكيل كلية التربية لشئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع ( سابقاً ).

وأشارت إلى أن على الراغبين في الحضور من الطلاب التسجيل من خلال الرابط التالي:

https://forms.gle/ARqdT9awNdU8SDHx5

جدير بالذكر أنه تنظم كليات جامعة حلوان العديد من فصول محو الأمية والندوات التوعوية بهذا المشروع، تحت رعاية الدكتور ممدوح محمود مهدي، القائم بعمل رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أحمـد عبد الرشيد، منسق ومشرف عام المشروع القومي لمحو الأمية بالجامعة، ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقا، بأيدي طلاب الجامعة، وذلك ضمن الأنشطة الاجتماعية بالجامعة لنشر ثقافة العمل التطوعي بين الطلاب.

وصرحت إدارة المشروع القومي لمحو الأمية بجامعة حلوان أن كليات جامعة حلوان نجحت في تحرير 8512 مواطنا ومواطنة من الأمية على مدار ست دورات متتالية (دورة أكتوبر 2020، دورة يناير 2021، دورة أبريل 2021، دورة يوليو 2021، دورة أكتوبر 2021، دورة يناير 2022".

ويساهم المشروع في تلبية بعض احتياجات المجتمع، ويعمل على تحقيق متطلبات التنمية المستدامة من الكوادر البشرية الفاعلة والواعية بقضايا المجتمع والوطن، ونشر ثقافة محو الأمية بمفهومها الحضاري باعتباره مفهوما تنموياً قومياً وليس تعليمياً من أجل مساعدة المجتمع المحيط بالنطاق الجغرافي للجامعة على النمو والنهوض والارتقاء بما يتماشى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ووفقا لرؤية مصر 2030.